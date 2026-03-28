Focșani: Program prelungit pentru plata impozitelor

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 09:23

Mai sunt câteva zile în care putem beneficia de reducerea de 10% acordată la plata integrală a impozitelor locale. În contextul creşterii costurilor de trai, discountul poate însemna economii reale pentru mulţi. În judeţul Vrancea, Primăria Focşani a decis să lucreze şi în zilele de la finalul săptămâni.

Reporter: Gabriel Sava – În ultimele zile, numărul contribuabililor care se prezintă la ghișeele serviciilor de taxe și impozite este în creștere. În funcție de ora la care se prezintă, la primăria Focșani, timpul de așteptare este cuprins între 30 de minute și două ore.

-: 80 de persoane, ne așteptam.

Ce aveți de achitat?

-:Impozitul pe apartament și mașină.

Știți cât aveți de plătit?

-: Nu știu, că nu este activat site-ul ghișeu.ro, ceea ce am vrut să plătesc online și n-am putut.

-: Ieri am stat o oră și jumătate, m-am lipsit.

Ați lăsat acum pe ultimele zile, vă gândeați că va fi aglomerat?

-: Nu m-am gândit că e aglomerat.

Ați reușit să plătiți?

-:Da.

Cât ați avut de plată?

-: 3.900.

Pentru?

-: Două persoane, mașini, două și ce mai avem pe acolo, locuințe.

De cât timp așteptați?

-: Am o jumătate de oră.

Ce urmează să plătiți?

-: Impozite pe apartament.

Reporter: Pentru a veni în ajutorul lor care nu pot lipsi de la serviciu, primăria municipiului Focșani a anunțat că proiectul de încasare va fi prelungit azi până la ora 16:00, iar sâmbătă și duminică se va lucra de la ora 9:00 la 13:00.

Cei care achită integral impozitele datorate până pe 31 martie inclusiv, beneficiază de o reducere cu 10% a valorii totale a acestor dări.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro