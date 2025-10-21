Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 24 și 31 octombrie

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 24 și 31 octombrie

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 24 și 31 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 15:00 / actualizat: 21 octombrie 2025, 16:02


Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 24 și 31 octombrie!

VINERI, 24 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ

Solist: LIVIU PRUNARU – vioară

În program:

Johannes Brahms – Uvertura „Academica”

Camille Saint-Saëns – Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră în si minor, op.61

Ludwig van Beethoven – Simfonia nr.2 în re major, op. 36

VINERI, 31 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: RADU POSTĂVARU

Solist: FLORIAN MITREA – pian

În program:

Béla Bartók – Dansuri populare românești

Piotr Ilici Ceaikovski – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în si bemol minor, op. 23

Antonín Dvořák – „The American Quartet”, op.96 nr. 2 (orchestrație Sabin Păutza)

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.

Etichete:
Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 15:58

Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză

Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză.   În urma probelor desfășurate, România s-a...

Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză
Forumul Inovării România – Japonia, 23 – 24 octombrie 2025
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 15:26

Forumul Inovării România – Japonia, 23 – 24 octombrie 2025

În perioada 23 – 24 octombrie 2025, Primăria Municipiului Iași, Ambasada Japoniei în România, Biroul JETRO București și Ministerul...

Forumul Inovării România – Japonia, 23 – 24 octombrie 2025
DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 15:01

DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis

DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis, după ce alţi 300 de păgubiţi au depus plângeri penale, potrivit...

DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis
„Aici, Cinema Junior” – ediție specială de Halloween, la Cinema Ateneu Iași
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 14:51

„Aici, Cinema Junior” – ediție specială de Halloween, la Cinema Ateneu Iași

Toamna continuă cu povești pentru juniori la Cinema Ateneu Iași. Proiectul „Aici, Cinema Junior” revine sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la...

„Aici, Cinema Junior” – ediție specială de Halloween, la Cinema Ateneu Iași
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 13:10

Botoşani: Primarul comunei Mihai Eminescu, vizat de o anchetă DNA, a demisionat din funcţie

Primarul comunei Mihai Eminescu din judeţul Botoşani, Verginel Gireadă, care este anchetat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie...

Botoşani: Primarul comunei Mihai Eminescu, vizat de o anchetă DNA, a demisionat din funcţie
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 12:55

(AUDIO/FOTO) IAȘI: Experții avertizează asupra riscurilor create de inteligența artificială și fake news-ul digital

Specialiștii atrag atenția că valul de conținut generat de inteligența artificială poate deveni o amenințare la adresa democrației....

(AUDIO/FOTO) IAȘI: Experții avertizează asupra riscurilor create de inteligența artificială și fake news-ul digital
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 12:44

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a...

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 11:04

Serile Unirii, ediția a X-a: Conferința „Cultură, educație și democrație în epoca TikTok”, susținută de Theodor Paleologu

Fostul ministru al culturii, profesorul Theodor Paleologu, susține astăzi, de la ora 18:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității...

Serile Unirii, ediția a X-a: Conferința „Cultură, educație și democrație în epoca TikTok”, susținută de Theodor Paleologu