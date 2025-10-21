Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 24 și 31 octombrie

VINERI, 24 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: BOGDAN CHIROȘCĂ

Solist: LIVIU PRUNARU – vioară

În program:

Johannes Brahms – Uvertura „Academica”

Camille Saint-Saëns – Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră în si minor, op.61

Ludwig van Beethoven – Simfonia nr.2 în re major, op. 36

VINERI, 31 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: RADU POSTĂVARU

Solist: FLORIAN MITREA – pian

În program:

Béla Bartók – Dansuri populare românești

Piotr Ilici Ceaikovski – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în si bemol minor, op. 23

Antonín Dvořák – „The American Quartet”, op.96 nr. 2 (orchestrație Sabin Păutza)

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.