FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 36. 31 octombrie – 9 noiembrie 2025

Ediția din acest an propune o privire de ansamblu asupra creației actoricești, reunind pe câțiva dintre cei mai experimentați actori, reprezentanți ai diferitelor generații de artiști.

Selecția actuală cuprinde spectacole cu tematică diversă, produse în stagiuni diferite, dar care au drept numitor comun importanța acordată artei actorului ca nucleu al artei teatrale.

„Actorul – una dintre propunerile cele mai interesante ale umanităţii care prin creaţia sa poate spune nu neantului.” afirmă psihanalistul Jean Gillibert.

Actorul contează prin profunzimea explorării libertății sale și prin forța adevărurilor intime pe care are curajul să le arate.

O interpretare magistrală, un spectacol reușit este o operă de artă. Aceasta este unitatea care divizeaza lumea în: înainte și după, în nu încă și eternitate.

Energia actorului se dirijează către atingerea acelui moment de grație în care umanitatea își poate manifesta toată splendida paletă a culorilor sale. În aceste clipe actorul poate transmite sensuri care depășesc forme sensibile, înlesnind comuniunea pespectivelor subiective ale celor prezenți în sală. Ajuns acolo, actorul se exprimă pe sine ca o manifestare a identității umane în esența ei, afirmându-și în același timp specificitatea, actorul care se antrenează în dificila meserie de Om.

Paul Chiribuță – selecționer Festivalul de Teatru Piatra Neamț 2025,

profesor universitar, actor și manager de teatru,

a făcut parte din trupa Teatrului Tineretului Piatra Neamț între 1972 și 1987