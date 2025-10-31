FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ, ediția 36. 31 octombrie – 9 noiembrie 2025
Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 08:31
Ediția din acest an propune o privire de ansamblu asupra creației actoricești, reunind pe câțiva dintre cei mai experimentați actori, reprezentanți ai diferitelor generații de artiști.
Selecția actuală cuprinde spectacole cu tematică diversă, produse în stagiuni diferite, dar care au drept numitor comun importanța acordată artei actorului ca nucleu al artei teatrale.
„Actorul – una dintre propunerile cele mai interesante ale umanităţii care prin creaţia sa poate spune nu neantului.” afirmă psihanalistul Jean Gillibert.
Actorul contează prin profunzimea explorării libertății sale și prin forța adevărurilor intime pe care are curajul să le arate.
O interpretare magistrală, un spectacol reușit este o operă de artă. Aceasta este unitatea care divizeaza lumea în: înainte și după, în nu încă și eternitate.
Energia actorului se dirijează către atingerea acelui moment de grație în care umanitatea își poate manifesta toată splendida paletă a culorilor sale. În aceste clipe actorul poate transmite sensuri care depășesc forme sensibile, înlesnind comuniunea pespectivelor subiective ale celor prezenți în sală. Ajuns acolo, actorul se exprimă pe sine ca o manifestare a identității umane în esența ei, afirmându-și în același timp specificitatea, actorul care se antrenează în dificila meserie de Om.
Paul Chiribuță – selecționer Festivalul de Teatru Piatra Neamț 2025, PROGRAMUL FESTIVALULUI DE TEATRU PIATRA NEAMȚ
ora 18.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 12+ / 1h 40’
Teatrul Metropolis București ora 20.30 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț / 14+ / 1h 40’
Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca sâmbătă, 1 noiembrie
ora 12.00 / Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamț / 14 + / 1h 30’
Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare Piatra Neamț ora 16.00 / Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamț / 14+ / 1h
Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț ora 16.00 / Teatrul Tineretului, Sala Rotondă
Prezentare de carte: „Urma” de Adrian Alui Gheorghe, Editura pentru Literatură și Artă, moderatoare: Tamara Constantinescu
ora 18.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 14+ / 2h
Teatrul Metropolis București ora 20.30 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț / 12+ / 2h 25’ (cu pauză)
Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești duminică, 2 noiembrie
ora 11:00 / Teatrul Tineretului, Sala Rotondă
Prezentare de carte: „Utopii pentru secolul 21″ de Alexandra Ares, Editura Junimea, moderatoare: Tamara Constantinescu
ora 18.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 7+ / 1h 10’
Teatrul Tineretului Piatra Neamț ora 18.00 / Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț / 16+ / 1h 30’
Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea ora 20.30 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț / 14+ / 1h 50’
Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău luni, 3 noiembrie
ora 18.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 12+ / 2h 10’ (cu pauză)
Teatrul ACT București
DON QUIJOTE ora 20.30 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț / 12+ / 2h 30’ (fără pauză)
Teatrul Evreiesc de Stat București marți, 4 noiembrie
ora 18.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 16+ / 1h 30’
Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea ora 20.30 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț / 14+ / 2h 30’ (cu pauză) miercuri, 5 noiembrie
ora 13.00 / Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamț / 12+ / 30’
Trupa „Scenicׅ“ a Colegiului Național „Calistrat Hogaș“ Piatra Neamț ora 18.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 16+ / 1h 45’
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași ora 20.30 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț / 14+ / 2h 30’ (cu pauză) joi, 6 noiembrie
ora 18.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 14+ / 1h 30’
Teatrul Excelsior București ora 20.30 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț / 12+ / 1h 15’
Teatrul Național „I.L Caragiale” București vineri, 7 noiembrie
ora 16.00 / Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamț / 12+ / 30’
Trupa ArtSim a Clubului Artis Piatra Neamț ora 17.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 12+ / 2h
Teatrul Național „I.L Caragiale” București ora 20.00 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț
GALA ACTORILOR
sâmbătă, 8 noiembrie
ora 12.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 16+ / 1h 20’
Teatrul Dramaturgilor Români București ora 12.00 / Teatrul Tineretului, Sala Rotondă
Prezentare de carte: „un regizor: Theodor-Cristian Popescu“ de Raluca Blaga, Editura UArtPress, ora 14.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 16+ / 1h 20’
Teatrul Dramaturgilor Români București ora 15.00 / Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamț / 12+ / 1h
Trupa AlfaOmegaArt Piatra Neamț ora 16.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț / 16+ / 1h 20’
Teatrul Dramaturgilor Români București ora 18.00 / Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamț / 16+ / 1h 30’
Trupa Avangard Piatra Neamț ora 19.00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Roman / 12+ / 2 h 20’
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava ora 20.00 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț / 12+ / 2h 20’
Teatrul Tineretului Piatra Neamț duminică, 9 noiembrie
ora 11.00 / Teatrul Tineretului, Sala Rotondă
Prezentare de carte: „Dispariții. Union Place. Alaska” de Elise Wilk, Editura Tracus Arte, moderatoare: Tamara Constantinescu
ora 12:00 / Teatrul Tineretului, Sala Rotondă
Prezentare de carte: „Gustul Teatrului” de Carmen Mihalache, Editura Junimea, moderatoare: Tamara Constantinescu
ora 16.00 / Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamț / 12+ / 1h
Trupa Teen Act a Colegiului Național „Petru Rareș“ Piatra Neamț ora 20.00 / Teatrul Tineretului Piatra Neamț / 14+ / 1h 40’
Teatrul Tineretului Piatra Neamț
profesor universitar, actor și manager de teatru,
a făcut parte din trupa Teatrului Tineretului Piatra Neamț între 1972 și 1987
PĂRINȚI
scenariu dramatic de Diana Bădica și Cristian Ban, cu contribuția actorilor, regia Cristian Ban, scenografia Andreea Săndulescu
cu: Teodora Dincă, Marius Florea Vizante, Silvana Negruțiu, David Drugaru, Vlad Pânzaru, Maria Alexievici
PIETONUL AERULUI
de Eugène Ionesco, regia Gábor Tompa, decorul Adrian Damian, costumele Luiza Enescu
cu: Matei Rotaru, Anca Hanu, Diana-Ioana Licu, Cristian Grosu, Mihai-Florian Nițu, Angelica Nicoară, Silvius Iorga, Miron Maxim, Patricia Brad, Cecilia Lucanu-Donat, Radu Lărgeanu, Irina Wintze, Elena Ivanca, Ioan Isaiu, Dan Chiorean, Cătălin Codreanu, Ruslan Bârlea, Florin Ivănușcă
CONCAV-CONVEX
text și regie Catrinel Șuba, coordonatoare Maria Hibovski
cu: Catrinel Șuba, Anastasia Vieru, Vlad Bourceanu, Sabina Rusu, Anesia Nicușor, Alesia Dobre, Alexandra Luchian, Maria Cojocaru, Bianca Chira, Andrei Sufletu, Teodora Crețu, Gabriela Drăgan
AVIOANE DE HÂRTIE
de Elise Wilk, regia Gabriela-Daniela Adăscăliței-Grasu, scenografia Gabriela Ifrim, coordonatoare Raluca Ene
cu: Gabriela-Daniela Adăscăliței-Grasu, Teodora Tănăsescu, Gabriela Ifrim, Rareș-Dumitru Pascaru, Corfă Elena-Georgiana, Anghel Miruna-Ilinca
CLUB 27
de Cătălina Mihai, regia Alex Bogdan, scenografia Clara Ștefana
cu: Cătălina Mihai, Ștefan Iancu, Tudor Istodor
THE NIGHT ALIVE
de Conor McPherson, regia Cristi Juncu, scenografia Vladimir Turturica
cu: Bogdan Farcaș, Ioan Coman, Ada Simionică, Paul Chiribuță, Andrei Radu
PRE PE LEAK
un spectacol de Mihai-Gruia Sandu, scenografia Alexandra Budianu
cu: Emanuel Becheru, Cristina Ciulei, Paul-Ovidiu Cosovanu, Dan Grigoraș, Ecaterina Hâțu, Maria Hibovski, Florin Hrițcu, Dragoș Ionescu, Smaranda Mihalache, Iulia-Paula Niculescu, Elena Popa, Mircea Postelnicu
PIETRE ÎN BUZUNAR
de Marie Jones, regia și scenografia Vlad Trifaș
cu: Cosmin Teodor Pană și Codrin Boldea
LEONCE ȘI LENA
de Georg Büchner, regia și adaptarea Sânziana Stoican, scenografia Valentin Vârlan
cu: Marian Dumitru, Minodora Broscoi, Eduard Burghelea, Florina Găzdaru, Eliza Noemi Judeu, Ștefan Ionescu, Eva Cosac, Kiki Simion, Ștefan Huluba, Tudor Hurmuz, Alexandru Bodron, Vlad Nicolici, Adrian Ionescu
de James Fenton după Cervantes, regia Alexandru Dabija, costumele Maria Miu
cu: Marcel Iureș, Dan Rădulescu, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina, Ionuț Moldoveanu
NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA
de William Shakespeare, regia artistică și adaptarea scenică Eugen Gyemant, scenografia Vladimir Turturica
cu: Maia Morgenstern, Neculai Predica, Natalie Ester, George Remeș, Viorica Predica, Mircea Drîmbăreanu, Isadora Băltățeanu, Filip Popescu, Cătălin Vîlcu, Anka Levana, Cristina Cîrcei, Mirela Nicolau, Mihai Ciucă, Mircea Dragoman, Feras Sarmini
PIETRE ÎN BUZUNAR
de Marie Jones, regia și scenografia Vlad Trifaș
cu Cosmin Teodor Pană și Codrin Boldea
Teatrul Excelsior București
MÂNDRIE ȘI PREJUDECATĂ (un fel de)
de Isobel McArthur, după Jane Austen, regia Alexandru Mâzgăreanu,decorul Andreea Săndulescu, costumele Alexandra Boerescu
cu: Camelia Pintilie, Dana Marineci, Oana Predescu, Ana Udroiu, Maria Alexievici
LES CAUCHEMARS DU HOMARD
după texte de Veronika Mabardi, Françoise Pillet, Clara Benoit-Casanova, Rebecca Vaissermann și Eugène Ionesco, coordonatoare Alina Baluș
cu: Dan-Matei Arsenoaia, David-Andrei Corchez – Sébastien, Ana-Amalia Boțu, Raul-Andrei Grădinaru, Ilinca-Ioana Cuculescu, Ioana Pricope, Anastasia-Iustina Cotîrgășanu, Ana-Medeea Popa, Teofana Topilă
TREI PIESE TRISTE
după Maurice Maeterlinck, regia și scenariul Radu Afrim, scenografia Cosmin Florea
cu: Ada Lupu, Ionuț Cornilă, Diana Roman, Horia Veriveș, Diana Vieru, Alexandra Azoiței, Mara Bărbărie, Otilia Rojniță, Pușa Darie, Emil Coșeru, Răzvan Conțu, Anamaria Rusu, Mălina Lazăr, Mara Bărbărie, Livia Iorga
Teatrul Excelsior București
MÂNDRIE ȘI PREJUDECATĂ (un fel de)
de Isobel McArthur, după Jane Austen, regia Alexandru Mâzgăreanu,decorul Andreea Săndulescu, costumele Alexandra Boerescu
cu: Camelia Pintilie, Dana Marineci, Oana Predescu, Ana Udroiu, Maria Alexievici
TOMCAT
de James Rushbrooke, regia Vlad Bălan, scenografia Gabi Albu
cu: Amalia Hesson, Mihai Mitrea, Mircea Alexandru Băluță, Annemary Ziegler, Dana Marineci
FRUMOS E ÎN SEPTEMBRIE LA VENEȚIA
după Teodor Mazilu, regia Mariana Cămărășan, scenografia Vladimir Turturica
cu Oana Pellea și Mircea Rusu
PENTRU O LUME MAI BUNĂ
de Mona Agache, regia Liliana Simion, coordonatoare Liliana Simion
cu: Teodora Dochița, Maia Patrona, Alesia Cioată, Ruxandra Adăscăliței
DINEU CU PROŞTI
de Francis Veber, regia Ion Caramitru, scenografia Florilena Popescu-Fărcăşanu
cu: Horaţiu Mălăele, Mircea Rusu, Teodora Mareş, Aylin Cadîr, Ovidiu Cuncea, Dorin Andone
TRILOGIA MINELOR. FLORI
de Csaba Székely, regia Horia Suru, scenografia Raluca Alexandrescu
cu: Cezar Antal, Bianca Temneanu, Bogdan Nechifor, Antoaneta Zaharia, Ioan Coman
co-editor Presa Universitară Clujeană
moderatoare: Tamara Constantinescu
invitat: Theodor-Cristian Popescu
TRILOGIA MINELOR. BEZNĂ
de Csaba Székely, regia Horia Suru, scenografia Raluca Alexandrescu
cu: Ioan Coman, Antoaneta Zaharia, Bianca Temneanu, Bogdan Nechifor, Cezar Antal
BRENNA
creație colectivă, regia, decorul, măștile, păpușile: Gina Gulai
cu: Ilinca Tapalagă, Șerban Luca, Ingrid Tofan
TRILOGIA MINELOR. APĂ
de Csaba Székely, regia Horia Suru, scenografia Raluca Alexandrescu
cu: Ioan Coman, Bogdan Nechifor, Cezar Antal, Bianca Temneanu, Antoaneta Zaharia
STÂND MEREU PE SCAUN
text, regie, scenografie, muzică: Petru Romila
cu: Vlad Bourceanu, Nicoale Ștefan Apostol, Ariana Ștefania Dumitriu, Sofia Ailenei, Ștefan Gabriel Bolocan, Andreea Bojian, Anesia Nicușor, Călin Petru Ungureanu, Sabina Rusu, Petru Romila
CUM VĂ PLACE
după William Shakespeare, regia Botond Nagy, scenografia Ioana Ungureanu
cu: Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Horia Andrei Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru, Clara Popadiuc, Watzatka Robert
ORAȘUL NOSTRU
de Thornton Wilder, regia Teodora Petre, scenografia Velica Panduru
cu: Paul-Ovidiu Cosovanu, Mircea Postelnicu, Florin Hrițcu, Valentin Florea, Iulia-Paula Niculescu, Ecaterina Hâțu, Corina Grigoraș, Emanuel Becheru, Cristina Ciulei, Andrei Merchea-Zapotoțki, Smaranda Mihalache, Gina Gulai, Dragoș Ionescu, Rareș Pîrlog, Maria Hibovski, Nora Covali, Dan Grigoraș, Elena Popa, Daniel Beșleagă
CASA CURATĂ
de Sarah Ruhl, regia Anya Mihăilă, Cezara Serghei, coordonatoare: Raluca Rusu și Adina Bursuc
cu: Cezara Serghei, Karina Lupu, Elena Spiridon, Anya Mihăilă, Vlad Bourceanu, Alexia Mărunțelu, Robert Băboi
NUNTA ÎNSÂNGERATĂ
de Federico García Lorca, regia Vlad Trifaș, scenografia Berna Yavuz & Büșra Eroğlu Doğan
cu: Cătălina Eșanu, Antonia Scutaru, Gina Gulai, Ecaterina Hâțu, Corina Grigoraș, Maria Hibovski, Mircea Postelnicu, Emanuel Becheru, Tudor Tăbăcaru, Elena Popa, Nora Covali, Cristina Ciulei, Smaranda Mihalache, Daniel Beșleagă, Paul-Ovidiu Cosovanu, Valentin Florea, Victor Giurescu, Dan Grigoraș, Florin Hrițcu, Dragoș Ionescu, Iulia-Paula Niculescu, Rareș Pîrlog, Adina Suciu Giurescu
