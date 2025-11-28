Feerie de Moș Nicolae la Ateneul Național din Iași

Sâmbătă, 6 decembrie 2025, cu ocazia zilei de Moș Nicolae, Ateneul Național din Iași își deschide porțile pentru a celebra cea de-a X-a ediție a Pieței de Crăciun, un eveniment dedicat întregii comunități, marcat de tradiție, emoție și magie de sărbători.

Atmosfera feerică va fi inaugurată la ora 17:00, în cadrul Sărbătorii Zăpezii, printr-un moment muzical susținut de Corul de Copii al Municipiului Iași, dirijat de Cosmin Morariu. Vizitatorii vor descoperi brăduți împodobiți, lumini strălucitoare și cadouri speciale, într-un decor în care spiritul Crăciunului se simte în fiecare detaliu. Programul include și activități interactive cu personaje susținute de Marionette Show, menite să aducă zâmbete celor mici și celor mari.

De la ora 18:00, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”, copiii sunt invitați să pătrundă în universul fermecat al teatrului de magie Spirilandia, un spectacol susținut de Teatro Blu. Accesul la reprezentație se va face gratuit în limita locurilor disponibile, oferind celor prezenți ocazia de a trăi o experiență unică, încărcată de farmec și surprize. Iar începând cu ora 19:30, Cinema Ateneu vă așteaptă la premiera proiecției de film Crăciunul familiei Șoricescu (bilete pe: https://cinemaiasi.ro/film/craciunul-familiei-soricescu/).

De asemenea, Ateneul ieșean lansează invitația către copii, să depună în perioada 6–18 decembrie 2025, cele mai creative scrisori adresate lui Moș Crăciun în cutia special amenajată la sediul instituției, iar cea mai interesantă scrisoare va fi premiată bilete la spectacolele pentru copii.

„Într-o atmosferă festivă, Ateneul Național din Iași devine locul de întâlnire al tuturor iubitorilor de Crăciun. Instituția îi invită pe vizitatori să trăiască o seară cu adevărat magică, un prilej ideal pentru a petrece momente de neuitat alături de cei dragi. Aici, fiecare vârstă poate redescoperi farmecul sărbătorilor și se poate bucura de un program variat, cuprins în strălucirea și spiritul autentic al Crăciunului”, a declarat Mihai G. Marius-Andrei, manager interimar al Ateneului Național din Iași.

Pentru a descoperi toate evenimentele organizate de Ateneul Național din Iași, accesați pagina oficială de Facebook (https://www.facebook.com/AteneulNationalIasi) sau site-ul https://www.ateneuiasi.ro/. Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului, de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii sau online.