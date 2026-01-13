„Eminescu peste generaţii” – ateliere de scriere creativă dedicate Zilelor Culturii Naţionale, la Palatul Culturii din Iaşi

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 12:53

Dacă ar fi să atribuim un motto atelierului „Eminescu peste generaţii”, acesta ar fi, fără îndoială: „Intrați, avem poezie pentru toată lumea!”.

În perioada 14 – 18 ianuarie 2026, Atelierele DICE se alătură iniţiativelor de celebrare a Zilei Culturii Naţionale, propunând publicului o serie de Ateliere de scriere creativă, dedicate operei şi spiritului eminescian.

Evenimentele vor avea loc zilnic, la Palatul Culturii din Iaşi, şi se adresează tuturor iubitorilor de literatură cu vârsta de peste 12 ani. Un moment special este programat pe 15 ianuarie, când atelierele desfășurate la orele 11.00 și 13.00 vor avea intrare gratuită, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale.

„Ziua de 15 ianuarie este mai mult decât un reper calendaristic legat de naşterea lui Mihai Eminescu. Este un moment de reflecție asupra rolului pe care cultura şi arta îl au în construirea identităţii noastre colective, o invitație de a ne reconecta la valorile fundamentale care ne definesc și de a le transmite, cu responsabilitate, generațiilor viitoare”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii din Iaşi – Complexul Muzeal Naţional „Moldova”.

Participanţii la aceste ateliere vor începe experiența printr-o vizită ghidată în expozițiile Muzeului de Artă, urmând ca activitatea creativă să continue în Sala de Educaţie Muzeală, unde inspirația va porni de la o lucrare reprezentativă din patrimoniu.

Fiecare atelier are o durată de aproximativ 60 de minute, iar prețul unui bilet este de 25 lei. Pentru atelierele din data de 15 ianuarie, participarea este gratuită, însă accesul se face pe bază de programare prealabilă. Înscrierile se pot face cu cel puţin o zi înainte la numărul de telefon 0232 275 979, interior 116, sau prin mesaj privat pe pagina de Facebook @Atelierele DICE.