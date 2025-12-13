Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » După 17 ani de căutări, o femeie dispărută din Neamț a fost găsită

După 17 ani de căutări, o femeie dispărută din Neamț a fost găsită

După 17 ani de căutări, o femeie dispărută din Neamț a fost găsită

Publicat de Andreea Drilea, 13 decembrie 2025, 11:30

O poveste cutremurătoare, dar cu final fericit, a prins contur în preajma sărbătorilor de iarnă. O femeie din Piatra-Neamț, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată zilele trecute de polițiștii de frontieră din Timișoara, în urma unei lungi și meticuloase activități de căutare desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț.

Femeia dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, polițiștii au derulat verificări în toată țara, precum și în mai multe state din Uniunea Europeană, încercând să deslușească firul dispariției.

Identificarea ei, realizată în data de 9 decembrie, reprezintă un moment simbolic și profund emoționant pentru toți cei implicați.

„Săptămâna asta nu am prea dormit multe ore, din cauza multitudinii de activități operative. Dar vă spunem drept că bucuria fiicei persoanei dispărute ne-a făcut să ne simțim ca noi”, au mărturisit polițiștii de investigații criminale, vizibil emoționați de reușită.

Din respect pentru viața privată a persoanei identificate și pentru siguranța ei, autoritățile nu fac publice datele de identitate. În schimb, polițiștii subliniază importanța mesajului central: căutările nu au fost niciodată abandonate, iar cazul demonstrează  profesionalismul structurilor specializate în urmărirea persoanelor dispărute.

Revederea dintre mamă și fiică, la mai bine de un deceniu și jumătate distanță, rămâne una dintre cele mai emoționante povești ale acestui sfârșit de an – o adevărată minune de Crăciun, posibilă datorită muncii neîntrerupte a polițiștilor și speranței care nu a fost pierdută nicio clipă.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
(AUDIO/ VIDEO) Iași: Protest pentru independența justiției
Regional vineri, 12 decembrie 2025, 19:58

(AUDIO/ VIDEO) Iași: Protest pentru independența justiției

Este a treia seară de proteste pentru o justiție independentă în București și în marile orașe. La Iași, peste 100 de persoane s-au strâns...

(AUDIO/ VIDEO) Iași: Protest pentru independența justiției
Vaslui: Incendiu puternic la un service auto
Regional vineri, 12 decembrie 2025, 18:29

Vaslui: Incendiu puternic la un service auto

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la un service auto din municipiul Vaslui, la faţa locului intervenind cinci autospeciale cu 30 de pompieri...

Vaslui: Incendiu puternic la un service auto
Misiune medicală la Chișinău: ficat prelevat de specialiștii Centrului de Transplant Iași
Regional vineri, 12 decembrie 2025, 16:41

Misiune medicală la Chișinău: ficat prelevat de specialiștii Centrului de Transplant Iași

Specialiștii Centrului Regional de Transplant de la Iași au prelevat, noaptea trecută, la Chișinău, ficatul de la un pacient din  Republica...

Misiune medicală la Chișinău: ficat prelevat de specialiștii Centrului de Transplant Iași
(AUDIO) Iași: Tunurile de la Palatul Culturii, readuse în circuitul muzeal după restaurare
Regional vineri, 12 decembrie 2025, 14:40

(AUDIO) Iași: Tunurile de la Palatul Culturii, readuse în circuitul muzeal după restaurare

Cele două tunuri din fața Palatului Culturii din Iași au fost redate circuitului muzeal, după ce, timp de șase săptămâni, s-au aflat într-un...

(AUDIO) Iași: Tunurile de la Palatul Culturii, readuse în circuitul muzeal după restaurare
Regional vineri, 12 decembrie 2025, 13:41

Suceava: Concerte de colinde la Casa de Cultură Rădăuți

Pentru a aduce în mijlocul publicului frumusețea sărbătorilor de iarnă, Primăria Municipiului Rădăuți și Casa de Cultură Rădăuți...

Suceava: Concerte de colinde la Casa de Cultură Rădăuți
Regional vineri, 12 decembrie 2025, 13:15

Neamț: Înșelătoriile online iau forme tot mai sofisticate

În ultima perioadă, în județul Neamț au fost sesizate cazuri în care diferite persoane au fost păcălite să își investească economiile în...

Neamț: Înșelătoriile online iau forme tot mai sofisticate
Regional vineri, 12 decembrie 2025, 13:05

Premii, la GALA „Awards for Excellence” Confindustria România 2025: Petronela Cotea Mihai-jurnalist Radio Iași și antreprenorii Jitariu Sebastian și Ioana – Viticultură ecologică, în Frumușica, Botoșani

Gala “Awards for Excellence” organizată de Confindustria România 2025, sub genericul „Excelență, tradiție și cooperare...

Premii, la GALA „Awards for Excellence” Confindustria România 2025: Petronela Cotea Mihai-jurnalist Radio Iași și antreprenorii Jitariu Sebastian și Ioana – Viticultură ecologică, în Frumușica, Botoșani
Regional vineri, 12 decembrie 2025, 12:52

Bacău: Tumoră gigant extirpată la SJU Bacău

O echipă de medici din cadrul Secţiei de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a Spitalului Judeţean Bacău a realizat, în premieră, o...

Bacău: Tumoră gigant extirpată la SJU Bacău