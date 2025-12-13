După 17 ani de căutări, o femeie dispărută din Neamț a fost găsită

Publicat de Andreea Drilea, 13 decembrie 2025, 11:30

O poveste cutremurătoare, dar cu final fericit, a prins contur în preajma sărbătorilor de iarnă. O femeie din Piatra-Neamț, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată zilele trecute de polițiștii de frontieră din Timișoara, în urma unei lungi și meticuloase activități de căutare desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț.

Femeia dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, polițiștii au derulat verificări în toată țara, precum și în mai multe state din Uniunea Europeană, încercând să deslușească firul dispariției.

Identificarea ei, realizată în data de 9 decembrie, reprezintă un moment simbolic și profund emoționant pentru toți cei implicați.

„Săptămâna asta nu am prea dormit multe ore, din cauza multitudinii de activități operative. Dar vă spunem drept că bucuria fiicei persoanei dispărute ne-a făcut să ne simțim ca noi”, au mărturisit polițiștii de investigații criminale, vizibil emoționați de reușită.

Din respect pentru viața privată a persoanei identificate și pentru siguranța ei, autoritățile nu fac publice datele de identitate. În schimb, polițiștii subliniază importanța mesajului central: căutările nu au fost niciodată abandonate, iar cazul demonstrează profesionalismul structurilor specializate în urmărirea persoanelor dispărute.

Revederea dintre mamă și fiică, la mai bine de un deceniu și jumătate distanță, rămâne una dintre cele mai emoționante povești ale acestui sfârșit de an – o adevărată minune de Crăciun, posibilă datorită muncii neîntrerupte a polițiștilor și speranței care nu a fost pierdută nicio clipă.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro