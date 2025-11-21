Demisie în lanț la Spitalul „Sfânta Maria”: conduceri schimbate, probleme nerezolvate

21 noiembrie 2025

Instabilitatea continuă la vârful Spitalului pentru Copii ‘Sfânta Maria’ din Iaşi!

Managerul interimar, Veronica Leonte, a demisionat din funcţie la nici două luni de când a preluat conducerea unităţii medicale.

Este al treilea manager care își depune demisia în ultimele luni, semn al unei crize profunde în conducerea instituției.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a precizat că aceasta va asigura conducerea spitalului până la 1 decembrie.

Constantin Mihai explică: ”Doctorul Veronica Leonte precizează în demisia înaintată că motivele personale stau la baza solicitării. În 2024, manager al spitalului a fost Alina Belu. Nu avea studiile necesare, nu îndeplinea condițiile, nu i s-a mai prelungit mandatul. În locul ei, interimar în funcția de manager, a fost numită Cătălina Ionescu, șefă la Unitatea de Primiri Urgențe. Din păcate, în timpul mandatului ei au apărut mai multe infecții bacteriene gestionate defectuos. Cel mai grav a fost faptul că infecția a fost în secția ATI. Din 10 copii infectați, 8 au decedat, unul în luna august și 7 în septembrie. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete s-a deplasat la Iași. Conducerea spitalului a fost demisă. A urmat în funcție Radu Constantin Luca. A stat în funcție doar o săptămână. Apoi, tot interimar, Veronica Leonte. Lucrurile nu s-au calmat. Din documentele de la DSP, reiese că la secția ATI trebuiau efectuate modificări. Nu au fost făcute în 2024 și 2025 și s-au dat amenzi. Toată lumea se întreba de ce secția ATI are două tipuri, rezerve cu și fără chiuvete în cameră. De ce foarte târziu, după 10 zile, s-a luat decizia izolării copilor infectați. După articule apărute în presă, s-a observat că și șefa de la ATI, Oana Puiu, era tot interimar. Și mai ales, cele mai îngrijorătoare erau articolele din presă, cele care demonstrau legăturile dintre șeful de la ATI, Oana Puiu, managerul spitalului, Alina Belu și conducerile filialelor PNL din Vaslui și Iași. În orice caz, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a depus întregul dosar la Parchet.”

Recent, conducerea Spitalului pentru Copii ‘Sfânta Maria’ din Iaşi a contestat în instanță amenda de 30.000 de lei aplicată de Direcția de Sănătate Publică Iași pentru neregulile constatate în secția ATI.

