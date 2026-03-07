CNAIR şi Consiliul Judeţean Galaţi vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret

Foto: constructie utilaje

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 08:56

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, împreună cu Consiliul Judeţean Galaţi, vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret, pentru a înlocui actuala infrastructură rutieră, care nu mai oferă siguranţă.

Noua investiţie va asigura legătura între judeţele Vrancea şi Galaţi, precum şi conexiunea directă cu viitorul Drum Expres Brăila – Focşani.

Gabriel Sava relatează: – Proiectarea noului drum expres dintre Focşani şi Brăila, în lungime totală de 73,5 km, a început de anul trecut, din luna decembrie, iar construirea celor două poduri şi modernizarea infrastructurii rutiere urmează să asigure legătura cu acest obiectiv şi de pe raza judeţului Galaţi.

Mihaela Gârleanu, purtător de cuvânt al Consiliului Judeţean Vrancea: Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea a semnat certificatele de urbanism necesare pentru cele două proiecte majore de infrastructură, care vor fi realizate de CNAIR şi Consiliul Judeţean Galaţi. Au existat discuţii între preşedinţii celor două consilii judeţene, astfel încât proiectele să fie integrate corect în sistemul de drumuri expres şi să asigure un trafic fluent pe patru benzi.

Reporter: Realizarea drumului expres, dar şi modernizarea infrastructurii rutiere către judeţul Galaţi sunt aşteptate de ani buni de şoferii care tranzitează zona.

-: Îl aşteptăm, e binevenit, e foarte bine, drumul expres e aur pentru zona respectivă.

-: Atunci era dezastru, acum nu ştiu. Dacă îl conectează cu A7, da, dacă nu, îl face degeaba.

-: Cam denivelat era.

Reporter: În paralel, Compania Naţională de Investiţii Rutiere a anunţat demararea investigaţiilor în teren pentru proiectarea Drumului Expres Focşani – Brăila. În această etapă se desfăşoară investigaţii geotehnice, arheologice şi ridicări topografice. Lucrările au loc pe teritoriul judeţului Vrancea în cinci localităţi.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro