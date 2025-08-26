Ascultă Radio România Iași Live
Botoşani: 30 de tone de furaje au ars într-un incendiu la Plopenii Mari

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 17:01

Un incendiu a cuprins, astăzi la amiază, un depozit de furaje din localitatea Plopenii Mari, comuna Ungureni.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni și Detașamentului Botoșani, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Salvatorii au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor la casa de locuit și la o anexă din gospodăria vecină, reușind să protejeze ambele construcții.

Incendiul a fost localizat și lichidat după aproape trei ore. Au ars aproximativ 30 de tone de baloți de furaje. Cauza probabilă este în curs de stabilire. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO ISU BT/ imagine ilustrativă)

