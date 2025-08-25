(AUDIO) Un sfert dintre comunele din judeţul Vaslui nu au asistenţi medicali comunitari

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2025, 10:13

Un sfert dintre comunele din judeţul Vaslui nu au asistenţi medicali comunitari.

Astfel, o parte din personalul care asigură furnizarea de servicii medicale şi sociale adecvate nevoilor beneficiarilor, se ocupă și de cei din comunele învecinate.

Colaborarea cu medicii de familie, autoritățile locale și alte instituții este esențială pentru succesul acestui program, care a îmbunătățit semnificativ accesul la servicii medicale pentru populațiile dezavantajate.

Potrivit conducerii DSP, reţeaua de asistenţă medicală comunitară la nivelul judeţului Vaslui cuprinde 95 de posturi.

Directorul Mihaela Vlada a precizat că sunt 74 de asistenţi medicali şi 21 de mediatori sanitari: ”Activitatea lor este monitorizată și coordonată de către Direcția de Sănătate Publică. Finanțarea se asigură de la bugetul de stat, prin fonduri alocate de către Ministerul Sănătății, dar avem și posturi finanțate de autoritățile publice locale, întrucât finanțarea a fost insuficientă. Necesarul de suplimentat pentru această rețea este estimat la 27 de posturi de asistență medicali-comunitari și 8 mediatori sanitari, astfel încât să avem toate comunele acoperite cu asistență medicală-comunitară și să avem o acoperire mai bună în rețeaua de mediatori sanitari. Precizez că aproape 80% din timpul alocat activității de asistență medicală comunitară se desfășoară în teren.”

Radio Iași/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

