(AUDIO) Studenți de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, mentori pentru elevi din medii vulnerabile

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 10:55

La Iași, Fundația Bethany derulează un proiect dedicat sprijinirii elevilor proveniți din medii vulnerabile, în care studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” devin mentori pentru liceeni.

Tineri de la facultățile de Matematică, Litere și Geografie oferă meditații și sprijin educațional.

În prezent, circa 40 de liceeni din familii dezavantajate beneficiază de mentorat individual cu acești voluntari, a declarat în emisiunea ”Starea Educației”, directorul de programe al Fundației Bethany, Beatrice Darie:

Beatrice Darie: Vor putea să și vadă dacă, într-adevăr, profesia pe care și-au ales-o este cea dorită, deci este clar că vorbim de câștig-câștig și pentru noi ca organizație că sprijină tinerii, dar și pentru ei. Și la momentul acesta chiar funcționează foarte bine relația aceasta unul la unul între studenți și elevii noștri.

Andreea Daraban: Și câți voluntari din facultățile universității aveți?

Beatrice Darie: Cred că s-au înscris cam 50 și colegii noștri au trebuit să facă o selecție, undeva până în maxim 20, ca să putem să asigurăm funcționarea activității, pentru că ei practic fac aceste activități la sediul nostru.

Inițiativa Fundației Bethany din Iași vizează îmbunătățirea performanțelor școlare și creșterea încrederii tinerilor în propriile abilități. Organizatorii își propun ca acest model de mentorat să continue și în lunile următoare.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Fundația Bethany)