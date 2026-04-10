(audio) Sfintele Paști – Meșteșug, simbol și credință

Publicat de Andreea Drilea, 10 aprilie 2026, 11:55

La Iași, în ziua de miercuri, 8 aprilie 2026, începând cu ora 15, în incinta Galeriilor „Dumitru I. Grumăzescu”, Str. Lăpușneanu, Nr. 24, s-a desfășurat vernisajul Expoziției – Meșteșug, simbol și credință.

Organziatori ai manifestării au fost reprezentanții Primăriei Municipiului Iași prin cei ai Muzeului Municipal „Regina Maria”, în parteneriat cu cei ai Muzeului Municipal Pașcani și cei ai Asociației Communio.

Înaintea evenimentului, am invitat la dilolgul pe doamna Eugenia Burdea, președinte al Asociației Communio, cea care ne spune povestea organizației, cu accent pe obiectivele acesteia; dragostea pentru păstrarea, conservarea și promovarea tradițiilor specifice Învierea Domnului (Sfintele Paști) și nu numai, constituie principala misiune a asociației.

O altă voce pe care am înregistrat-o cu prilejul Expoziției – Meșteșug, simbol și credință este a doamnei Luminița Tudose, cadru medical, meșter popular, un om implicat în a păstra, conserva și promova din mărcile identitare specifice Sfintelor Paști.

Din înregistrarea pe care o postăm, aflăm de la interlocutorul nostru povestea expoziției din incinta Galeriilor „Dumitru I. Grumăzescu” (Str. Lăpușneanu, Nr. 24), cu acent pe principalele activități desfășurate în ultimele două săptămâni în ceea ce privește perpetuarea meșteșugului încondeierii ouălor.

În cele ce urmează, postăm discursul muzeografului Daniel Florin Sava de la Muzeul Municipal Pașcani. Daniel Florin Sava ne conturează, prin cuvânt, contribuția pe care instituția unde activează o are în ceea ce privește organizarea Expoziției – Meșteșug, simbol și credință.

Expoziția Meșteșug, simbol și credință este deschisă până în ziua de duminică, 19 aprilie 2026.

Stimați prieteni, referitor la cele pe care le-ați ascultat conchidem prin a aminti cu prilejul marii sărbători care se apropie o strofă din poemul Înviere, de Vasile Voiculescu: „În copaci, prin vechi coroane,/ Seve urcă în artere:/ S-ar părea că-n ţevi de orgă/ Suie slavă de-nviere”.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu” Iași (Facebook)

Foto: Luminița Tudose

(AUDIO) Primăria Iași analizează cumpărarea Maternității „Elena Doamna”
Regional joi, 9 aprilie 2026, 12:59

(AUDIO) Primăria Iași analizează cumpărarea Maternității „Elena Doamna”

Primarul Mihai Chirica propune ca Primăria să își exercite dreptul de preemțiune pentru clădirile complexului Maternității „Elena...

(AUDIO) Primăria Iași analizează cumpărarea Maternității „Elena Doamna”
(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 253 de posturi
Regional joi, 9 aprilie 2026, 09:47

(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 253 de posturi

Primăria Iași va reduce schema de personal cu 253 de posturi, în 2026, a anunțat edilul Mihai Chirica. El nu a precizat însă departamentele...

(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 253 de posturi
(AUDIO) Opera Națională Română din Iași prezintă, astăzi, premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini.
Regional joi, 9 aprilie 2026, 09:36

(AUDIO) Opera Națională Română din Iași prezintă, astăzi, premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini.

Opera Națională Română din Iași prezintă, astăzi, premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini. Deși este o lucrare de tip...

(AUDIO) Opera Națională Română din Iași prezintă, astăzi, premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini.
APAVITAL S.A. va asigura servicii de permanență în perioada 10-14 aprilie 2026
Regional joi, 9 aprilie 2026, 08:35

APAVITAL S.A. va asigura servicii de permanență în perioada 10-14 aprilie 2026

APAVITAL S.A. aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în perioada 10 aprilie 2026 – 14 aprilie 2026 (inclusiv), când lucrătorii...

APAVITAL S.A. va asigura servicii de permanență în perioada 10-14 aprilie 2026
Regional joi, 9 aprilie 2026, 07:51

VASLUI: Nereguli în sectorul alimentar, sancționate de inspectori

Controalele din sectorul alimentar au fost intensificate în județul Vaslui, pe măsură ce se apropie Sărbătorile Pascale. Autoritățile...

VASLUI: Nereguli în sectorul alimentar, sancționate de inspectori
Regional joi, 9 aprilie 2026, 07:47

(AUDIO) DSP Vaslui: Recomandări pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare

Direcția de Sănătate Publică Vaslui face o serie de recomandări populației, menite să prevină apariția problemelor de sănătate în...

(AUDIO) DSP Vaslui: Recomandări pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare
Regional joi, 9 aprilie 2026, 06:55

(AUDIO/FOTO) O nouă stea variabilă a fost identificată la Observatorul Astronomic din Bârlad

O nouă stea variabilă a fost identificată la Observatorul Astronomic din Bârlad! Descoperirea aparține muzeografului Ciprian Vîntdevară și a...

(AUDIO/FOTO) O nouă stea variabilă a fost identificată la Observatorul Astronomic din Bârlad
Regional joi, 9 aprilie 2026, 06:41

Liberty Galați, sprijinit financiar înainte de sărbători

Cei aproximativ 3 mii de angajați ai Combinatului Siderurgic Liberty Galați au început să primească salariile restante pentru perioada noiembrie...

Liberty Galați, sprijinit financiar înainte de sărbători