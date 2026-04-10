(audio) Sfintele Paști – Meșteșug, simbol și credință

Publicat de Andreea Drilea, 10 aprilie 2026, 11:55

La Iași, în ziua de miercuri, 8 aprilie 2026, începând cu ora 15, în incinta Galeriilor „Dumitru I. Grumăzescu”, Str. Lăpușneanu, Nr. 24, s-a desfășurat vernisajul Expoziției – Meșteșug, simbol și credință.

Organziatori ai manifestării au fost reprezentanții Primăriei Municipiului Iași prin cei ai Muzeului Municipal „Regina Maria”, în parteneriat cu cei ai Muzeului Municipal Pașcani și cei ai Asociației Communio.

Înaintea evenimentului, am invitat la dilolgul pe doamna Eugenia Burdea, președinte al Asociației Communio, cea care ne spune povestea organizației, cu accent pe obiectivele acesteia; dragostea pentru păstrarea, conservarea și promovarea tradițiilor specifice Învierea Domnului (Sfintele Paști) și nu numai, constituie principala misiune a asociației.

O altă voce pe care am înregistrat-o cu prilejul Expoziției – Meșteșug, simbol și credință este a doamnei Luminița Tudose, cadru medical, meșter popular, un om implicat în a păstra, conserva și promova din mărcile identitare specifice Sfintelor Paști.

Din înregistrarea pe care o postăm, aflăm de la interlocutorul nostru povestea expoziției din incinta Galeriilor „Dumitru I. Grumăzescu” (Str. Lăpușneanu, Nr. 24), cu acent pe principalele activități desfășurate în ultimele două săptămâni în ceea ce privește perpetuarea meșteșugului încondeierii ouălor.

În cele ce urmează, postăm discursul muzeografului Daniel Florin Sava de la Muzeul Municipal Pașcani. Daniel Florin Sava ne conturează, prin cuvânt, contribuția pe care instituția unde activează o are în ceea ce privește organizarea Expoziției – Meșteșug, simbol și credință.

Expoziția Meșteșug, simbol și credință este deschisă până în ziua de duminică, 19 aprilie 2026.

Stimați prieteni, referitor la cele pe care le-ați ascultat conchidem prin a aminti cu prilejul marii sărbători care se apropie o strofă din poemul Înviere, de Vasile Voiculescu: „În copaci, prin vechi coroane,/ Seve urcă în artere:/ S-ar părea că-n ţevi de orgă/ Suie slavă de-nviere”.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu” Iași (Facebook)

Foto: Luminița Tudose