Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Proiect al Ministerului Culturii, contestat de colectivul artistic al Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 februarie 2026, 18:30

Angajații din mai multe instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii au reacționat, zilele aceastea, față de proiectul pilot elaborat de Ministerul Culturii, care propune un set de reguli pentru normarea activității artiștilor și a personalului din teatrele naționale.

Senatul UNITER critică dur noile instrucțiuni ale Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole. Într-o scrisoare deschisă, reprezentanții UNITER afirmă că măsurile propuse duc la birocratizarea și devalorizarea artei și a artiștilor.

Și colectivul artistic al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași a reacționat și a transmis, printr-un comunicat că obligativitatea normării muncii artistice este aberantă și contravine procesului de creație.

Acesta susține că noile reguli pun sub semnul întrebării onestitatea și buna credință a oamenilor de teatru, după cum a precizat actorul Ionuț Cornilă.

Ionuț Cornilă: În urma întâlnirii întregului colectiv artistic de astăzi, 9 februarie 2026, ne exprimăm următoarele puncte de vedere:

Obligativitatea de a norma munca artistică specifică teatrului este aberantă, inutilă, constrânge și contravine procesului de creație artistică.

Prin astfel de norme se pune la îndoială cinstea, onestitatea și buna-credință ale oamenilor de teatru.

Criteriile de evaluare ale muncii noastre sunt jignitoare, pentru că lucrul la un rol sau la un spectacol are un caracter permanent, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, și nu poate fi cuantificat sau normat după criterii industriale.

Criza reală declanșată de aceste instrucțiuni relevă, din punctul nostru de vedere, necesitatea unei legi a teatrelor, care să țină cont de specificul muncii de creație și care să împletească criteriile de evaluare dintr-o astfel de instituție.

De cealaltă parte, contactat telephonic, ministrul culturii, Demeter Andras Istvan, a declarat, astăzi, pentru Radio România Iași, că pontajele vor fi făcute, în teatre, pe aceleași principii de până acum, conform legilor în vigoare.

Demeter Andras Istvan: Pontajele se vor face în continuare pe aceleași principii pe care se fac de 36 de ani, care izvorăsc, pe de o parte, din legea-cadru, care sunt două: Codul muncii și Legea 153 privind salarizarea unitară în instituțiile publice și, respectiv, pe legea specială, în cazul nostru, Ordonanța 21 din 2007, privind organizarea și funcționarea instituțiilor de spectacole și concerte.


Ministrul Culturii a mai explicat că măsurile sunt cerute de Curtea de Conturi încă din 2023.

Un grup de specialiști din instituții de profil, constituit la Ministerul Culturii, a elaborat un set de măsuri a căror eficiență va fi verificată pe o perioadă de 30 de zile.

Demeter Andras Istvan: Eu, preluând mandatul în iulie, în septembrie am reușit să coagulez un grup de lucru format din specialiști care, cunoscători ai specificului și specificităților, să elaboreze niște instrucțiuni sub formă de autoreglementare a breslei. A fost elaborat, pe parcursul a câtorva luni de muncă de către acești oameni, un pachet de instrucțiuni care a fost transmis, în luna februarie, instituțiilor din subordinea Ministerului Culturii, pentru ca, pe o durată de 30 de zile, să încercăm o aplicare a lor, să vedem, în practică, dacă, în ce măsură și cum funcționează el.

Ministrul Culturii, Demeter András István, a mai declarat pentru Radio România Iași că, după perioada de testare, rezultatele vor fi analizate și ulterior aplicate și în instituțiile aflate în subordinea autorităților locale. Măsurile vor trebui asumate de fiecare salariat prin modificarea consensuală a fișelor de post.

(Radio Iași/ Ioana Soreanu/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

