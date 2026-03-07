(AUDIO) Problema câinilor fără stăpân din județul Iași ar putea primi o rezolvare de amploare

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 11:38

Problema câinilor fără stăpân din județul Iași ar putea primi o rezolvare de amploare.

Consiliul Județean Iași începe, anul acesta, construcția unui nou padoc modern în comuna Victoria, o investiție record pentru zona Moldovei, anunță președintele Costel Alexe.

Capacitatea de cazare pentru animalele fără stăpân din Zona Metropolitană Iași este, în prezent, depășită. Adăpostul de la Tomești găzduiește peste 1.500 de exemplare, deși a fost proiectat inițial pentru un număr mult mai mic, iar padocul din Miroslava dispune de doar 400 de locuri.

În acest context, Consiliul Județean Iași a alocat aproximativ 14 milioane de lei pentru un centru de profil în comuna Victoria: ”Situația padocului, care în momentul de față este rezultatul muncii colegilor din zona metropolitană Iași, care va fi construit la Victoria, o investiție de aproximativ 14 milioane de lei, e o soluție de moment ca practic să avem condiții mai buni și eu sunt convins că aceste UAT-uri din zona metropolitană vor găsi finanțarea. Problema pe termen lung este că dacă am construit 5 sau 10 padocuri, ele se vor umple. Noi trebuie să lucrăm nu la forma problemei, ci la fondul problemei care înseamnă resurse financiare investite masiv în campanii de sterilizare și evident un tratament mai bun cu dragoste pentru acești cățeluși sau câine ai noștri.”

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a solicitat sprijin financiar din partea Guvernului pentru a accelera finalizarea lucrărilor.

El a mai spus că soluția construirii unui nou padoc trebuie dublată de ample campanii de sterilizare a câinilor, atât din mediul rural cât și urban: ”Noi am făcut o adresă către Guvernul României ca practic, prin legea bugetului de stat să ne dea posibilitatea, ca din cotele defalcate de TVA, din cei 6% în 2026, pentru că ne-am interzis în 2025, să ne dea posibilitatea să alocăm astfel de resurse. Pentru că, fără campanii de sterilizare, dar și a câinilor comunitari și a celor din curțile proprii sau din gospodăriile proprii, nu vom putea să combatem acest fenomen din ce în ce mai mare.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)