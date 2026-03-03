(AUDIO) Peste două mii de membri USLIP Iași susțin boicotarea simulărilor examenelor naționale

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 07:34 / actualizat: 3 martie 2026, 8:51

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcusta, anunță că mai bine de jumătate din membrii de sindicat din unitățile de învățământ ieșene susțin boicotarea simulării examenelor naționale programate luna aceasta.

Potrivit datelor centralizate parțial din 108 școli din județul Iași, 2.263 de membri și-au exprimat acordul pentru neparticiparea la examenele de simulare, în timp ce 596 s-au declarat împotrivă.

În ceea ce privește declanșarea grevei în perioada simulărilor, 1.436 de membri au votat pentru grevă, iar 1.110 s-au pronunțat împotrivă.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă a declarat, pentru postul nostru de radio, că așteaptă pînă vineri răspunsul cadrelor didactice din alte aproximativ 80 de școli din județ: ”Avem o fotografie de moment a deciziei adoptate în peste 100 de unități de învățământ la nivelul județului Iași, care confirmă o linie, aș spune, destul de clară în ceea ce privește viitoarea acțiune din momentul în care se vor derula examele de simulare, ne referim aici la evaluare și la bacalaureat. Peste 2000 de membri de sindicat optează pentru neparticiparea la aceste acțiuni. Așteptăm un rezultat definitiv spre vineri în momentul în care vom avea și rezultatele din celelalte unități școlare.”

Simularea examenului de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a are loc în perioada 16–18 martie, iar pentru Bacalaureat în intervalul 23–26 martie.

