(AUDIO) Numărul donatorilor de sânge din județul Vaslui a scăzut considerabil, iar stocurile sunt aproape epuizate

Numărul donatorilor de sânge din județul Vaslui a scăzut considerabil, iar stocurile sunt aproape epuizate

13 ianuarie 2026

Numărul donatorilor de sânge din județul Vaslui a scăzut considerabil, iar stocurile sunt aproape epuizate.

În acest context, reprezentanții Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Bârlad fac un nou apel către toate persoanele care ar putea salva vieți să se mobilizeze și să doneze.

Este nevoie urgentă de donatori cu grupele A+, A– și B–.

Purtătorul de cuvânt al DSP Vaslui, Mihaela Topliceanu: Recoltarea de sânge se face în condiții stricte de siguranță, de către personal medical calificat, materialul de recoltare fiind steril și de unică folosință, deci nu prezintă niciun risc de îmbolnăvire. Se recoltează sânge persoanelor sănătoase, cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu greutatea corporală de peste 50 de kg. Donarea de sânge se face la un interval de minim două luni, fără a depăși 5 donări pe an pentru bărbați și 4 donări pe an pentru femei. Fiecare donator primește un card cu 7 etichete de masă în valoare de 70 de lei și o zi liberă de la serviciu, în ziua donării.

(Radio Iași/Vasile Geles)