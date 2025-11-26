(AUDIO) Neamț: Criză prelungită a apei în cel mai mare cartier și trei comune

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 11:49

Locuitorii celui mai mare cartier din municipiul Piatra-Neamţ şi cei din trei comune limitrofe nu au apă potabilă la robinete pentru a treia zi consecutiv din cauza unor avarii succesive, precizează, miercuri, reprezentanţii Companiei Judeţene APA SERV.

De la Neamț transmite Gianina Buftea: Compania Județeană APA SERV SA a anunțat că în urma intervențiilor de ieri, care s-au finalizat în termenul precizat, în timpul manevrelor de încărcare a rețelei, la ora 03.00, au fost identificate noi avarii la conducta magistrală de aducțiune ce alimentează rezervorul R6. Astfel, Compania Județeană a întrerupt și astăzi furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, ora preconizată fiind 18:00. De această data sunt afectați mai mulți utilizatorii. Dacă ieri era doar cartierul Dărmănești, astăzi este și cartierul Speranța, precum și comunele Gârcina, Girov și Dochia. Deși terminarea lucrărilor este estimată a se realiza, astăzi, în jurul orei 18.00, având în vedere atât timpul necesar pentru încărcarea instalațiilor, cât și situațiile generate de inerția și reechilibrarea sistemului, procesul de reluare a furnizării apei cu presiune optimă pentru toate zonele afectate, se va realiza mâine începând cu ora 08.00.

(Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)