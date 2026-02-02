Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Membri ai unor asociații civice din Iași, flashmob-uri în fața Parchetelor din județ

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 12:55

Mai mulți membri ai unor asociații civice din Iași au organizat, astăzi, câte un flashmob, în fața Parchetelor din județ.

Prin aceste manifestații, activiștii cer implicarea procurorilor în alegerile pentru funcțiile de conducere a Parchetelor din țară, care vor avea loc în perioada următoare.

Totodată, 34 de organizații civice din țară au înaintat o petiție președintelui Nicușor Dan, prin care solicită o competiție reală pentru concursul de ocupare a posturilor de conducere din Parchete, argumentând că – astfel – justiția va putea fi independentă.

Președintele Asociației Reset Iași, Daniela Mitrofan: Astăzi suntem prezenți aici ca urmare a faptului că, pe data de 9 februarie 2026, va fi ultima zi în care magistrații își pot depune candidatura pentru șefia Parchetelor din România. Suntem aici în solidaritate cu magistrații onești, integri și cu cei care ar putea să-și propună să candideze la șefia Parchetelor, pentru că am văzut, în ultimii ani, cum dosare ale marilor corupți sunt trenate. Avem corupție, dar nu mai avem corupție în ultimii ani, așa că este important ca cetățenii să-și facă vocea auzită. Astăzi a fost, de fapt, o întâlnire civică, pașnică, în liniște, pentru că uneori liniștea poate vorbi mai mult decât cuvintele și decât scandările. Știm că sunt magistrați corecți, onești, care știu mai bine, din interior, cum funcționează sistemul. Așa cum se vede și pe mesaje, avem nevoie de un număr cât mai mare de candidați pentru ca competiția să fie reală, ca competiția să fie pe bune, pentru că asta ne dorim cu toții: ne dorim justiție pe bune și competiție reală la șefia Parchetelor.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

