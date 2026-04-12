(AUDIO) Institutul Regional de Oncologie Iași reia, în această primăvară, caravanele de depistare a cancerului

Publicat de Andreea Drilea, 12 aprilie 2026, 11:41

Institutul Regional de Oncoligie de la Iași reia în primăvara acestui an caravanele de depistare a cancerului.

Managerul unității medicale, Mirela Grosu, ne-a informat că față de edițiile anterioare, în acest an vor fi trei caravane: una pentru depistarea cancerului de sân, a doua pentru identificarea timpurie a cancerului de col uterin și ultima pentru depistarea pacienților care au cancer colo-rectal.

Mirela Grosu: ”Sunt trei proiecte care se adresează persoanelor vulnerabile din Regiunea de Nord-Est, este vorba de șase județe. Sunt trei proiecte care se derulează în parteneriat cu asociații de pacienți, cu sprijinul medicilor de familie și, bineînțeles, a celorlalte unități medicale din Regiunea de Nord-Est. Rezultatul acestor proiecte este de a se crea o rețea de screening și finalitatea să fie un program național de screening pentru depistarea celor trei tipuri de cancer, nu doar la persoane vulnerabile, ci în general.”

