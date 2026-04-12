(AUDIO) Institutul Regional de Oncologie Iași reia, în această primăvară, caravanele de depistare a cancerului

(AUDIO) Institutul Regional de Oncologie Iași reia, în această primăvară, caravanele de depistare a cancerului

Publicat de Andreea Drilea, 12 aprilie 2026, 11:41

Institutul Regional de Oncoligie de la Iași reia în primăvara acestui an caravanele de depistare a cancerului.

Managerul unității medicale, Mirela Grosu, ne-a informat că față de edițiile anterioare, în acest an vor fi trei caravane: una pentru depistarea cancerului de sân, a doua pentru identificarea timpurie a cancerului de col uterin și ultima pentru depistarea pacienților care au cancer colo-rectal.

Mirela Grosu: ”Sunt trei proiecte care se adresează persoanelor vulnerabile din Regiunea de Nord-Est, este vorba de șase județe. Sunt trei proiecte care se derulează în parteneriat cu asociații de pacienți, cu sprijinul medicilor de familie și, bineînțeles, a celorlalte unități medicale din Regiunea de Nord-Est. Rezultatul acestor proiecte este de a se crea o rețea de screening și finalitatea să fie un program național de screening pentru depistarea celor trei tipuri de cancer, nu doar la persoane vulnerabile, ci în general.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Iaşi: Autobuzele electrice şi tramvaiele cumpărate cu fonduri europene, verificate în perioada vacanţei de Paşte
Regional sâmbătă, 11 aprilie 2026, 08:35

Iaşi: Autobuzele electrice şi tramvaiele cumpărate cu fonduri europene, verificate în perioada vacanţei de Paşte

Primarul Mihai Chirica a dispus Companiei de Transport Public (CTP) ca pe perioada vacanţei de Paşte a elevilor să fie făcute analize tehnice...

Iaşi: Autobuzele electrice şi tramvaiele cumpărate cu fonduri europene, verificate în perioada vacanţei de Paşte
ALERTĂ SANITARĂ MAJORĂ: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui
Regional sâmbătă, 11 aprilie 2026, 08:17

ALERTĂ SANITARĂ MAJORĂ: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui

O situație alarmantă zguduie sectorul alimentar din Vaslui, după ce inspectorii sanitar-veterinari au descoperit o contaminare masivă cu bacteria...

ALERTĂ SANITARĂ MAJORĂ: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui
(audio) Sfintele Paști – Meșteșug, simbol și credință
Regional vineri, 10 aprilie 2026, 11:55

(audio) Sfintele Paști – Meșteșug, simbol și credință

La Iași, în ziua de miercuri, 8 aprilie 2026, începând cu ora 15, în incinta Galeriilor „Dumitru I. Grumăzescu”, Str. Lăpușneanu, Nr. 24,...

(audio) Sfintele Paști – Meșteșug, simbol și credință
(AUDIO) Măsuri speciale de Paște la Iași: polițiști în stradă și program extins la transport
Regional vineri, 10 aprilie 2026, 10:53

(AUDIO) Măsuri speciale de Paște la Iași: polițiști în stradă și program extins la transport

La Iași, peste 200 de polițiști vor asigura ordinea publică și buna desfășurare a evenimentelor religioase în perioada Paștelui. O atenție...

(AUDIO) Măsuri speciale de Paște la Iași: polițiști în stradă și program extins la transport
Regional vineri, 10 aprilie 2026, 10:21

(AUDIO) Interes ridicat pentru clasa pregătitoare la Liceul Teoretic „Ion Neculce” Iași

Înscrierile pentru clasa pregătitoare sunt în plină desfășuraare, iar Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași anunță o ofertă...

(AUDIO) Interes ridicat pentru clasa pregătitoare la Liceul Teoretic „Ion Neculce” Iași
Regional vineri, 10 aprilie 2026, 08:38

Bacău: Şefa Secţiei Psihiatrie de la SJU, asistenta şefă şi un asistent medical, acuzaţi de luare de mită

Şefa Secţiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, asistenta şefă a secţiei şi un asistent medical au fost...

Bacău: Şefa Secţiei Psihiatrie de la SJU, asistenta şefă şi un asistent medical, acuzaţi de luare de mită
Regional joi, 9 aprilie 2026, 12:59

(AUDIO) Primăria Iași analizează cumpărarea Maternității „Elena Doamna”

Primarul Mihai Chirica propune ca Primăria să își exercite dreptul de preemțiune pentru clădirile complexului Maternității „Elena...

(AUDIO) Primăria Iași analizează cumpărarea Maternității „Elena Doamna”
Regional joi, 9 aprilie 2026, 09:47

(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 253 de posturi

Primăria Iași va reduce schema de personal cu 253 de posturi, în 2026, a anunțat edilul Mihai Chirica. El nu a precizat însă departamentele...

(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 253 de posturi