(AUDIO) Iașul marchează 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 11:28





Se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Cu acest prilej, pe ambele maluri ale Prutului sunt organizate diverse manifestări culturale pentru a marca acest moment important din istoria comună.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a declarat că în momentul de față Iașul este înfrățit cu municipiile Chișinău și Bălți, iar în actualul context geopolitic este necesară integrarea europeană a Republicii Moldova: ”Ziua de astăzi este deosebit de importantă pentru istoria noastră și mă bucur că și Moldovenii, cei de pe malul stâng al Prutului, înțeleg cât de important a fost momentul 27 martie 1918. Practic, se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România și ca să cinstim acest moment într-un mod deosebit, municipiul Iași acordă titlul de cetățean de onoare președintelui Academiei Republicii Moldova, Academiei de Științe, domnului Ion Tighineanu și, astăzi la ora 16:00 va fi ceremonia de decernare a acestui titlu la care vor participa din partea mediului academic, oameni de cultură, oameni din toate domeniile de activitate ale orașului nostru.

Reporter: Cum credeți că vor evolua relații dintre România și Republica Moldova în actualul context geopolitic?

Mihai Chirica: Cred că e vizibil faptul că se strâng rândurile între noi și moldovenii de pe malul stâng și ei încep să vadă din ce în ce mai clar că au nevoie de un prieten și un frate cât mai aproape pentru că nu e de joacă cu războiul. În primul rând avem nevoie de integrare europeană, de sprijin economic, de sprijin militar și de sprijinul nostrul, al românilor pe care îi înțelegem cel mai bine.”

Primăria Municipiului Iași continuă o frumoasă tradiție a ultimilor ani și organizează o serie de manifestări dedicate aniversării Unirii Basarabiei cu România, act istoric înfăptuit la 27 martie 1918, moment de profundă semnificație pentru istoria și identitatea noastră națională.



Evenimentul va avea loc vineri, 27 martie 2026, cu începere de la ora 16.00, în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu – sediul Primăriei Municipiului Iași.



În cadrul acestei reuniuni va avea loc solemnitatea înmânării titlurilor de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, precum și domnului Petru Frăsilă, jurnalist de prestigiu al Iașului, fondatorul primului post de televiziune particular din România dedicat românilor de pretutindeni.



„Este o mare onoare pentru noi să acordăm titlul de Cetățean de Onoare domnului Ion Tighineanu, un mare savant al Republicii Moldova. La rândul meu, îi mulțumesc pentru invitația de a participa la ședința solemnă a Academiei de Științe a Moldovei, care va avea loc la data de 12 iunie 2026, consacrată aniversării a 65 de ani de la fondarea instituției, invitație pe care o voi onora cu siguranță. Astfel de evenimente sunt tot atâția pași în construirea unei noi punți de prietenie între România și Republica Moldova, între Iași și Chișinău! Faptul că, pe lângă excepționalele legături economice și administrative, întărim continuu aceste parteneriate academice demonstrează nu doar puterea, ci și dorința noastră profundă de a ne regăsi mereu împreună. Colaborăm strâns în toate domeniile și transformăm acest dialog permanent în dovada că unitatea de viziune este primul motor al dezvoltării noastre europene comune”, a declarat primarul Mihai Chirica.



Manifestarea de la Palatul Roznovanu va fi urmată de un concert simfonic de înaltă ținută artistică susținut sub bagheta ilustrului muzician Iosef Ion Prunner, dirijor și director al corului Filarmonicii „George Enescu”. Spectacolul este programat la ora 19.00 la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și este dedicat operei regretatului compozitor Eugen Doga, de asemenea Cetățean de Onoare al Municipiului Iași.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO Primăria Municipiului Iași)