(AUDIO) Iași: Copil de 4 ani găsit singur în Piața Chirilă: dosar penal pentru neglijență în serviciu

Publicat de Lucian Bălănuţă, 13 ianuarie 2026, 22:04

Inspectoratul Județean de Poliție Iași a deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu în cazul unui copil de 4 ani găsit singur în Piața Chirilă din Iași. Copilul a fost descoperit de un echipaj al Poliției Locale Iași aflat în misiune de patrulare. Comandantul Poliției Locale Iași, Liviu Zanfirescu, a declarat că minorul era îmbrăcat sumar, în trening, deși afară era ger.

Polițiștii au observat că băiatul era dezorientat și speriat. După ce au reușit să-i câștige încrederea, agenții au identificat locuința copilului în aproximativ 30 de minute. Minorul a fost apoi încredințat familiei. Mama copilului a depus o sesizare la Secția 4 Poliție Iași. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Iași, Adina-Ioana Ciobanu, dosarul vizează angajații Grădiniței cu Program Prelungit nr. 6 din Iași.

Unitatea este arondată Școlii Gimnaziale „I. C. Brătianu” din municipiu.

De asemenea, o echipă a Inspectoratului Școlar Județean Iași va verifica situația pentru a lua măsuri pe cale administrativă, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției, Antonina Bliorț:

(Constantin Mihai/ FOTO Poliția Locală)

