(AUDIO) Credincioșii romano-catolici sărbătoresc, în această noapte, Învierea Domnului

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 aprilie 2026, 12:09

La Catedrala din Iași, Sfânta Slujbă va începe la ora 22:00, prin binecuvântarea focului și, ulterior, prin aprinderea luminii pascale.

Slujba de Înviere va fi oficiată de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcop al Diecezei romano-catolice de Iași. La fel și Sfânta Slujbă de a doua zi, cea de la ora 11:00, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al Diecezei, Adrian Blăjuță.

Adrian Blăjuță: Celebrarea privegherii pascale este mama tuturor celebrărilor din viața Bisericii, iar la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regina” din Iași va începe, la ora 22:00, binecuvântarea focului în afara Bisericii, aprinderea lumânării pascale și a celorlalte lumânări, preconiul pascal, care este o cântare specială adresată lui Hristos – Lumina Lumii, lecturile din Vechiul Testament, proclamarea Evangheliei, Învierii, dar și înnoirea făgăduințelor de la botez și împărtășirea credincioșilor. Acestea stau în centrul atenției acestei nopți sfinte, iar la finalul Sfintei Liturghii se va merge în procesiune cu lumânarea pascală, simbol al Învierii lui Hristos, pe străzile orașului nostru, Iași. Această sărbătoare e trăită cu solemnitate, într-un mod special, și în duminica Învierii, prima zi de Paște, la catedrala noastră din Iași. Un loc special îl va avea Sfânta Liturghie de la ora 11:00, care, de asemenea, va fi prezidată de păstorul diecezei de Iași, Preasfințitul Iosif Păuleț.

Ținând cont de numărul mare de credincioși care vor participa la Slujba de Înviere, Primăria Iași a restricționat accesul autovehiculelor pe străzile din jurul Catedralei romano-catolice. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO ro.wikipedia.org)