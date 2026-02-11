(AUDIO) Caz de rabie confirmat la Iași. Zonă de supraveghere instituită în mai multe cartiere

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 11 februarie 2026, 12:57

O zonă de supraveghere a fost instituită în mai multe cartiere ieșene, după ce a fost confirmat un caz de rabie la un câine fără stăpân.

Animalul a fost ridicat din Tătărași de către reprezentanții Societății Salubris, după ce locuitorii din cartier care îl îngrijeau au semnalat că acesta are un comportament schimbat.

A fost activat Comitetul Local de Combatere a Bolilor, care a dispus cartagrafierea câinilor din zonă, precum și a celor din comunele Aroneanu și Holboca.

Șeful Serviciului de gestionare a animalelor din cadrul Salubris, Anca Tărăboanță: ”Există o zonă de supraveghere, zona Ciric, Moara de vânt, Metalurgiei, Tătărași. Toate exemplarele canine care sunt pe domeniul public, o să trebuiască să fie ridicate și ținute sub observație.”

Între timp, Direcția Sanitar Veterinară din Iași a început vaccinarea anti-rabică a tuturor animalelor care ar putea fi infectate, a precizat directorul instituției, Gabriel Ciobanu: ”Noi am efectuat o catagrafie a câinilor comunitari din respectiva zonă, am anunțat Salubris, adică unitatea de ecarisare, ei au recoltat câinii de acolo și sunt ținuti sub observații. Trebuie să efectueze o catagrafie a tuturor câinilor de stăpân, mai ales din zona respectivă și chiar din zona municipiului Iași și trebuie să recoltați toți câinii pentru a fi ținuti sub observații. Ținem sub observații absolut toate animalele și am început o vaccinare antirabică a tuturor speciilor receptivi. Noi suntem în plină anchetă, dar se pare că datorită faptului că zona este limitrofă cu Pădurea Ciric, presupunem că este de natură sălbatică, sursa de infecții.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

