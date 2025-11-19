(AUDIO) Campania națională ”Spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală” ajunge la Iași: elevii și profesorii sunt invitați să dezvăluie realitatea din instituțiile de învățământ

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 10:18

Săptămâna aceasta a fost lansată, la nivel național, campania „Spune pe pune ce se întâmplă la tine în școală”, inițiativă care se va derula în acest an școlar și la Iași.

Proiectul, creat de platforma ”Generația lui John”, își propune să aducă în prim-plan vocile elevilor și profesorilor, pentru a dezvălui realitățile autentice din școlile din România.

Campania continuă un proiect pilot desfășurat în Prahova, unde au fost colectate peste 400 de mărturii anonime, multe dintre ele semnalând probleme precum bullyingul, discriminarea sau favorizarea unor elevi.

În noua etapă națională, elevii și profesorii de gimnaziu și liceu sunt invitați să completeze formularele anonime disponibile pe platforma spunepebune.ro, a declarat, pentru postul nostru de radio, jurnalistul John Cristea, inițiatorul campaniei: ”Ne dorim din suflet să le oferim o oportunitate, în adevăratul sens al cuvântului, atât profesorilor cât și elevilor de gimnaziu și de liceu, de a spune sub anonimat ce se întâmplă la ei în școală, fie că e ceva de bine, fie că e ceva care practic supără, ceva care deranjează, ceva ce merită să fie schimbat. Iar la finalul campaniei, adică la finalul anului școlar 2025-2026, vom realiza și un infografic în legătură cu tot ce a însemnat această campanie și absolut tot ce înseamnă mesajele pe care le-am primit în acest timp.”

Jurnalistul John Cristea a mai declarat că mesajele vor fi publicate ulterior, tot anonim, pe paginile de social media ale platfomei atfomei ”Generația lui John”, cu scopul de a crea un demers jurnalistic și civic care să atragă atenția asupra neregulilor din sistemul educațional.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO spunepebune.ro)

