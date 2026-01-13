Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Botoșani: Consumul cultural din România, tema principală a „Zilelor Eminescu" de la Ipotești

13 ianuarie 2026, 17:04

Deși a crescut în ultimii zece ani, consumul cultural este, în continuare, la cote mici, cu efecte directe asupra educației, dar și a economiei.

Lipsa ofertelor, a infrastructurii, a implicării, dar mai ales a finanțării, aduce România în coada clasamentului țărilor europene care apreciază cultura.

Acest subiect a fost dezbătut, astăzi, la Ipotești, în cadrul Zilelor Eminescu.

La eveniment, a luat parte inclusiv președintele Institutului Cultural Român, Liviu Sebastian Jicman, care a vorbit despre finanțarea și consumul cultural din România:

(Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
