Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Biletele de hârtie, valabile la Iași doar până la 1 octombrie

(AUDIO) Biletele de hârtie, valabile la Iași doar până la 1 octombrie

(AUDIO) Biletele de hârtie, valabile la Iași doar până la 1 octombrie

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 11:37

Cetățenii care au achiziționat bilete de călătorie pe hârtie pentru transportul public din Iași le vor putea folosi până la 1 octombrie.

Aceștia nu vor pierde banii dacă mai sunt și după data de 30 septembrie în posesia lor. La casieria CTP, contravaloarea acestor bilete va fi încărcată pe noile carduri de transport public, a explicat purtătorul de cuvânt al CTP Iași, Carmen Ghercă: ”Biletele de hârtie achiziționate până la data de 1 septembrie 2025 de la punctele de vânzare ale CTP Iași pot fi utilizate exclusiv până la sfârșitul acestei luni. După data de 30 septembrie 2025, călătorii care mai au bilete neutilizate se pot prezenta la caseria Companiei de Transport Public Iași, unde contravaloarea acestora va fi încărcată pe cardul de transport.”

Reamintim că în municipiul Iași s-a introdus sistemul cardurilor pentru transportul public, care a înlocuit varianta biletelor pe hârtie.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ
Regional duminică, 28 septembrie 2025, 07:36

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că mâine dimineaţă va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta...

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ
(AUDIO) Iași: Pilotul avionului prăbușit astăzi în apropierea unei unități militare, în stare critică
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 19:27

(AUDIO) Iași: Pilotul avionului prăbușit astăzi în apropierea unei unități militare, în stare critică

Cele două persoane aflate la bordul avionului de mici dimensiuni, care s-a prăbuşit, astăzi, în apropierea unei unităţi militare din...

(AUDIO) Iași: Pilotul avionului prăbușit astăzi în apropierea unei unități militare, în stare critică
(AUDIO) IAȘI: Avion de mici dimensiuni, prăbușit în apropierea unei unități militare
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 18:19

(AUDIO) IAȘI: Avion de mici dimensiuni, prăbușit în apropierea unei unități militare

Un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit, în această după-amiază, în apropierea unei unități...

(AUDIO) IAȘI: Avion de mici dimensiuni, prăbușit în apropierea unei unități militare
(AUDIO/FOTO) Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 12:15

(AUDIO/FOTO) Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

La Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași nu au fost urmate în totalitate protocoalele medicale și, pe de altă parte nu au fost aplicate...

(AUDIO/FOTO) Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 11:20

Ministrul Sănătății merge, astăzi, la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași, unde va coordona controlul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sf. Maria’....

Ministrul Sănătății merge, astăzi, la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași, unde va coordona controlul
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 11:15

Suceava: Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți; 11 pacienți au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal din Rădăuți, 11 pacienți fiind evacuați. Reprezentanții...

Suceava: Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți; 11 pacienți au fost evacuați
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 11:11

Lucrările pe tronsonul de autostradă Bacău-Pașcani se apropie de 40%

Lucrările pe tronsonul Bacău-Pașcani, în lungime de aproape 80 de km al autostrăzii Moldovei, se apropie de 40%, anunță directorul general al...

Lucrările pe tronsonul de autostradă Bacău-Pașcani se apropie de 40%
Regional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 09:42

(AUDIO) Prolog FITPTI: spectacol de la Cluj pe scena Teatrului Luceafărul din Iași

În Sala Mare a Teatrul Luceafărul, se va desfășura, de la ora 19,00, spectacolul „Cum s-a îndrăgostit domnul Gherase de Clara Smith”, de...

(AUDIO) Prolog FITPTI: spectacol de la Cluj pe scena Teatrului Luceafărul din Iași