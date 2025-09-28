(AUDIO) Biletele de hârtie, valabile la Iași doar până la 1 octombrie

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 11:37

Cetățenii care au achiziționat bilete de călătorie pe hârtie pentru transportul public din Iași le vor putea folosi până la 1 octombrie.

Aceștia nu vor pierde banii dacă mai sunt și după data de 30 septembrie în posesia lor. La casieria CTP, contravaloarea acestor bilete va fi încărcată pe noile carduri de transport public, a explicat purtătorul de cuvânt al CTP Iași, Carmen Ghercă: ”Biletele de hârtie achiziționate până la data de 1 septembrie 2025 de la punctele de vânzare ale CTP Iași pot fi utilizate exclusiv până la sfârșitul acestei luni. După data de 30 septembrie 2025, călătorii care mai au bilete neutilizate se pot prezenta la caseria Companiei de Transport Public Iași, unde contravaloarea acestora va fi încărcată pe cardul de transport.”

Reamintim că în municipiul Iași s-a introdus sistemul cardurilor pentru transportul public, care a înlocuit varianta biletelor pe hârtie.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)