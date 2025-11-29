(AUDIO) Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Moldova

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 11:40

Conducerea Aeroportului Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări destinate transportului public din zona Moldovei.

Directorul, Romeo Vatră, a declarat că în spațiul respectiv vor staționa autocarele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și Republica Moldova, precum și taxiurile neautorizate pentru zona aeroportuară.

Anul viitor, se vor desfășura procedurile de proiectare și execuție și în 2027 va fi dată în folosință noua parcare, a spus Romeo Vatră.

Romeo Vatră: Vom face o parcare distinctă, dedicată transportului public, în care să putem oferi posibilități de parcare pentru autocare, autobuze, pentru maxi-taxi, pentru autoturisme care oferă servicii de transport alternativ de tipul ride-sharing, dar și pentru taxiurile care nu sunt autorizate să stea în fața terminalelor. În acest moment, lucrăm la partea de documentație. Anul viitor estimăm să demarăm procedura de achiziție pentru proiectare și execuție, iar aceasta ar putea fi dată în folosință în cursul anului 2027.

