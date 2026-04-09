APAVITAL S.A. va asigura servicii de permanență în perioada 10-14 aprilie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 08:35

APAVITAL S.A. aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în perioada 10 aprilie 2026 – 14 aprilie 2026 (inclusiv), când lucrătorii societății vor beneficia de zilele libere legale acordate cu ocazia sărbătorilor pascale, vor fi asigurate în continuare activitățile pe care le desfășoară în mod curent.

În primul rând, au fost stabilite echipe de intervenție care să asigure permanența pentru rezolvarea eventualelor disfuncționalități apărute atât la rețelele de apă din aria de acoperire, cât și la cele de canalizare.

„În perioadele de sărbători, continuitatea serviciilor și intervenția rapidă în situații neprevăzute rămân priorități esențiale pentru noi. Am luat toate măsurile necesare pentru a asigura permanența și pentru a răspunde prompt solicitărilor utilizatorilor, astfel încât impactul eventualelor disfuncționalități să fie minim”, a declarat directorul general APAVITAL S.A., dr. ing. Mihail Doruș.

Activitatea de relații cu publicul va fi asigurată în această perioadă prin intermediul Centrului de Contact, operatorii de serviciu fiind la dispoziția utilizatorilor, în fiecare dintre zilele menționate, la numărul de telefon 0232.969.

Cu toate că ghișeele de primire/eliberare a documentațiilor vor fi închise, documentele pentru obținerea avizului/proiectului/contractului pentru apă și/sau canalizare pot fi depuse online, exclusiv prin intermediul site-ului APAVITAL S.A. (www.apavital.ro), secțiunea ”Cum devin client”, rubrica ”Depunere documente”.

Totodată, corespondența cu APAVITAL S.A. se va desfășura tot în mediul online, prin intermediul adresei de e-mail contact@apavital.ro, registratura fiind închisă.

Întrucât și casieriile societății nu vor avea program de lucru pe perioada sărbătorilor pascale, plata facturilor către APAVITAL S.A. se va putea face prin plăți online, direct de pe portalul www.apavital.ro sau de pe platforma ghiseul.ro, prin intermediul altor instrumente de plată oferite de instituțiile bancare, dar și prin intermediul centrelor Pay Point, WESTACO, Self Pay sau un-doi Centru de plăți care au program de lucru în această perioadă. Plățile se pot efectua și prin intermediul aplicațiilor MY APAVITAL, PAGO și un-doi Centru de plăți, disponibile în Google Play Store și App Store.

Menționăm faptul că zilele de vineri 10 aprilie 2026 și luni 13 aprilie 2026 sunt zile nelucrătoare stabilite la nivel național, iar ziua de marți 14 aprilie 2026, a treia zi de Paște, este zi liberă pentru lucrătorii APAVITAL S.A., în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de societate.

Profităm de prilej pentru a ura tuturor utilizatorilor și colaboratorilor noștri sărbători pascale pline de lumină!

Dr. ing. Mihail DORUȘ

Director General