Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad a recepționat lucrările de curățare pe râuri din Galați și Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 decembrie 2025, 16:26

Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad anunţă recepţionarea lucrărilor de igienizare, salubrizare, deblocare şi decolmatare pe mai multe râuri din Galaţi şi Vaslui, judeţe puternic afectate de inundaţiile din toamna anului trecut.

Albiile râurilor au fost refăcute pe o lungime totală de peste 135 de kilometri, iar valoarea lucrărilor a fost de aproape 20 de milioane de lei fără TVA.

Lucrările au fost demarate în luna mai a acestui an şi s-au finalizat în luna septembrie, timp în care muncitorii firmei câştigătoare a licitaţiei au derulat diverse lucrări, precum curăţarea vegetaţiei, a sedimentelor şi a altor obstacole din albiile râurilor, stabilirea, unde a fost cazul, a cursurilor normale de apă şi stabilizarea malurilor erodate. Totuşi, astfel de lucrări punctuale nu vor avea efect pe viitor, dacă nu vor fi însoţite şi de alte acţiuni iniţiate de autorităţile locale.

Andreea Poenaru, purtător de cuvânt al Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad: Este necesar ca UAT-urile să identifice şi să elimine punctele critice de pe cursurile de apă, cum ar fi podurile şi podeţele subdimensionate sau depozitele de orice natură din zona de protecţie a cursurilor de apă.

Inundaţiile înregistrate în toamna anului 2024 în judeţul Galaţi au provocat moartea a şapte persoane şi au afectat peste 7.000 de gospodării, din care 900 de case au fost distruse. (Rador/ FOTO Facebook Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad)

