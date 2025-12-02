Ascultă Radio România Iași Live
Vrancea: Bărbat decedat după ce a fost surprins de un mal de pământ prăbuşit în timpul lucrărilor la reţeaua de canalizare

Publicat de Andreea Drilea, 2 decembrie 2025, 10:33

Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața după ce a fost surprins sub un mal de pământ prăbuşit în timpul unor lucrări de canalizare în comuna Goleşti, din județul Vrancea.

La faţa locului a fost solicitată echipa mobilă a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea verificărilor necesare privind împrejurările producerii incidentului, statutul profesional al persoanei în cauză şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Purtătorul de cuvânt al ISU Vrancea, Florin Ion: ”În această dimineață, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța faptul că, în comuna Golăești, o persoană a fost surprinsă de un mal de pământ. Către locul indicat, au fost mobilizate patru echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani cu mijloace specifice de intervenție în astfel de situații. Persoana, un bărbat în vârstă de 54 de ani, a fost extrasă de către echipajele de intervenție, inconștientă, și, imediat au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, nu s-a mai putut face nimic, echipajul SAJ fiind nevoit să declare decesul.”

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)

