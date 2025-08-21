Ascultă Radio România Iași Live
Vlad Pascu, condamnat definitiv la 10 ani închisoare în urma accidentului de la 2 Mai

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 11:17

Vlad Pascu, şoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, a fost condamnat definitiv astăzi de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani închisoare.

Curtea de Apel Constanţa a respins joi apelul lui Vlad Pascu, fiind menţinută decizia de condamnare dată de Judecătoria Mangalia în ianuarie 2025.

În dimineaţa zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

De asemenea, instanţa a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate în accident, precum şi 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniţi.

Vlad Pascu a atacat decizia judecătoriei în apel, iar avocaţii lui au solicitat o reducere a pedepsei de 10 ani.

De asemenea, părinţii victimelor au cerut ca Vlad Pascu să fie condamnat la o pedeapsă mai mare, pentru omor. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

