Vaslui: Proiectul de combatere a violenţei ‘Nu sunt un caz, sunt un exemplu pozitiv’, derulat în trei şcoli

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 15:53

Proiectul de combatere a violenţei ‘Nu sunt un caz, sunt un exemplu pozitiv!’, un demers pentru şcoli mai sigure şi mai prietenoase pentru copii se derulează în perioada februarie-iulie 2026 în trei unităţi de învăţământ din judeţul Vaslui.

Implementat de Asociaţia pentru dezvoltare comunitară Vaslui, în cadrul Programului SAVE – ‘School Anti-Violence Ecosystem’ coordonat de Fundaţia World Vision România, proiectul are o valoare de 10.000 de euro şi este cofinanţat de Uniunea Europeană.

‘Proiectul urmăreşte crearea unui mediu şcolar sigur, empatic şi incluziv. Va avea loc campania de conştientizare ‘Şcoala prietenoasă’ care cuprinde ateliere ale prieteniei pentru copii, axate pe relaţii pozitive, empatie şi prevenirea violenţei. Se vor desfăşura şi întâlniri cu părinţii, dedicate recunoaşterii şi prevenirii comportamentelor violente, disciplinării pozitive şi prevenirii cyberbullyingului. În urma acestor activităţi copiii vor învăţa să gestioneze conflictele fără violenţă, iar părinţii vor dobândi instrumente concrete pentru susţinerea emoţională şi siguranţa copiilor. De asemenea, se va derula un program de instruire pentru profesori, axat pe prevenirea, identificarea şi gestionarea situaţiilor de violenţă, în urma căruia cadrele didactice îşi vor consolida competenţele de intervenţie şi vor contribui activ la un climat şcolar sigur’, a declarat presei managerul proiectului, Daniela Vasilescu.

Proiectul cuprinde şi un workshop interinstituţional cu 20 de experţi şi reprezentanţi ai instituţiilor relevante din educaţie şi protecţia copilului.

La proiect vor participa 600 de copii preşcolari şi din ciclul primar şi gimnazial de la Şcoala Gimnazială ‘Mihai Eminescu’ Laza, Şcoala Gimnazială ‘Ştefan cel Mare’ Micleşti şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ‘Elisabeta Polihroniade’ Vaslui, 300 de părinţi, 80 profesori şi 20 de specialişti în alte domenii. (Agerpres/ FOTO imagine generata cu AI)