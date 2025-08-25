(UPDATE) Un cablu electric defect este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o clădire din municipiul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 august 2025, 18:30 / actualizat: 25 august 2025, 19:31

UPDATE – Un cablu electric defect, neizolat corespunzător, este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o locuință situată pe strada Arcu, în municipiul Iași.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent, în interiorul imobilului, cu degajări mari de fum, fapt ce a determinat suplimentarea echipajelor de intervenție.

Nu au existat victime, doar pagube materiale, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Laurențiu Listar.

Pompierii intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o clădire de pe strada Arcu, municipiul Iași.

Potrivit ISU Iași, incendiul se manifestă violent, în interiorul imobilului, cu degajări mari de fum, fapt ce a determinat suplimentarea echipajelor de intervenție.

Nu sunt raportate victime.

Traficul autovehiculelor în zonă este oprit.

(Radio Iași)