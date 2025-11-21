UPDATE: Investigații efectuate de polițiști și procurori într-un dosar penal de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2025, 12:01

În urma investigațiilor declanșate ieri, 20 noiembrie, de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, astăzi, 21 noiembrie, o persoană (cetățean moldovean), de 37 de ani, a fost reținută pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

Video: https://youtube.com/shorts/1qpTEaKxFpA?feature=share

Din probele administrate până în acest moment, a reieșit că aceasta ar fi aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier, specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel.

Ieri, 20 noiembrie, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albița), persoana în cauză a fost depistată conducând un ansamblu, format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoțeau transportul s-ar fi făcut mențiuni nereale, în sensul că încărcătura ar fi fost constituită din deșeuri metalice.

În același scop, elementele de armament ar fi fost ambalate în folii metalice, elemente textile și amplasate în cutii de lemn.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Link știre inițială: https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/investigatii-efectuate-de-politisti-si-procurori-intr-un-dosar-penal-de-constituirea-unui-grup-infractional-organizat-si-contrabanda-calificata

Poliția Română