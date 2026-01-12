(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 12:20
UPDATE – Comisia de Etică a Universității din Craiova, forul care poate, conform legii, să analizeze în vederea unor eventuale măsuri acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, ar putea include într-o ședință programată pentru astăzi, discuții pentru a vedea dacă se autosesizează în cazul acestor acuzații, a declarat dimineață, pentru Edupedu.ro, șeful acestui for, profesorul Sorin Enache.
UPDATE – Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a respins acuzațiile de plagiat și a transmis astăzi că a respectat îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică, iar lucrarea a fost evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat şi de Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, conform legii atunci în vigoare.
Ministrul aminteşte că, potrivit deciziei obligatorii din 2022 a Curţii Constituţionale aceste standarde ‘nu pot fi reexaminate cu relevanţă juridică’, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii ştiinţifice a lucrării, ‘neexistând niciun temei constituţional sau legal în acest sens’. (Agerpres)