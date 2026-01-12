(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu

UPDATE – Comisia de Etică a Universității din Craiova, forul care poate, conform legii, să analizeze în vederea unor eventuale măsuri acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, ar putea include într-o ședință programată pentru astăzi, discuții pentru a vedea dacă se autosesizează în cazul acestor acuzații, a declarat dimineață, pentru Edupedu.ro, șeful acestui for, profesorul Sorin Enache.

UPDATE – Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a respins acuzațiile de plagiat și a transmis astăzi că a respectat îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică, iar lucrarea a fost evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat şi de Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, conform legii atunci în vigoare. Ministrul aminteşte că, potrivit deciziei obligatorii din 2022 a Curţii Constituţionale aceste standarde ‘nu pot fi reexaminate cu relevanţă juridică’, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii ştiinţifice a lucrării, ‘neexistând niciun temei constituţional sau legal în acest sens’. (Agerpres)

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat, potivit unei investigații realizate de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne.

Teza este în domeniul Dreptului și a fost susținută în anul 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova.

Conform anchetei, conținutul plagiat provine din trei lucrări, iar unele pasaje ar fi fost copiate integral, pe porțiuni consecutive de până la 25 de pagini.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, respinge acuzațiile și consideră că nu a plagiat. El a declarat că teza a fost elaborată „în conformitate cu normele timpului” și sub coordonarea unui reputat profesor universitar. (Radio Iași/ FOTO AI)