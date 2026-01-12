Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 12:20

UPDATE – Comisia de Etică a Universității din Craiova, forul care poate, conform legii, să analizeze în vederea unor eventuale măsuri acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, ar putea include într-o ședință programată pentru astăzi, discuții pentru a vedea dacă se autosesizează în cazul acestor acuzații, a declarat dimineață, pentru Edupedu.ro, șeful acestui for, profesorul Sorin Enache.

UPDATE – Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a respins acuzațiile de plagiat și a transmis astăzi că a respectat îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică, iar lucrarea a fost evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat şi de Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, conform legii atunci în vigoare.

Ministrul aminteşte că, potrivit deciziei obligatorii din 2022 a Curţii Constituţionale aceste standarde ‘nu pot fi reexaminate cu relevanţă juridică’, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii ştiinţifice a lucrării, ‘neexistând niciun temei constituţional sau legal în acest sens’. (Agerpres)

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat, potivit unei investigații realizate de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne.
Teza este în domeniul Dreptului și a fost susținută în anul 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova.
Conform anchetei, conținutul plagiat provine din trei lucrări, iar unele pasaje ar fi fost copiate integral, pe porțiuni consecutive de până la 25 de pagini.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, respinge acuzațiile și consideră că nu a plagiat. El a declarat că teza a fost elaborată „în conformitate cu normele timpului” și sub coordonarea unui reputat profesor universitar. (Radio Iași/ FOTO AI)
Etichete:
Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 12:30

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice

Ministerul Finanţelor a lansat, astăzi, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice. Potrivit...

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 11:40

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online, anul trecut, iar reţelele de socializare au depăşit e-mailul ca principal canal...

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025
Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 06:49

Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare

Premierul şi vicepremierii se reunesc luni în prima şedinţă de lucru din acest an. Reforma din administraţie şi bugetul pe 2026 sunt...

Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare
Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 13:24

Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore

123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, care au avut o ‘zi de...

Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 09:56

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic şi Social

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie, a fost înregistrat la Consiliul...

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic şi Social
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 08:33

Şcolile încep să întocmească liste cu personalul eligibil pentru pensionare

Şcolile încep de mâine, 12 ianuarie, să întocmească liste cu profesoarele care doresc să îşi continue activitatea ca titular până la...

Şcolile încep să întocmească liste cu personalul eligibil pentru pensionare
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 08:25

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie- 4 ianuarie 2026, numărul total fiind, până în prezent, de 11 în...

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 07:47

Vremea se va răci semnificativ în toată ţara în următoarele zile

Iarna se face în continuare resimţită în sudul ţării, unde ninge şi cerul este noros. Meteorologii spun că România va avea parte de o...

Vremea se va răci semnificativ în toată ţara în următoarele zile