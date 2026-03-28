Un şofer pe un microbuz şcolar din comuna Mera a fost arestat preventiv sub acuzaţia de agresiune sexuală asupra unui minor

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 09:07

Un şofer pe un microbuz şcolar din comuna Mera a fost arestat preventiv vineri pentru 30 de zile sub acuzaţia de agresiune sexuală asupra unui minor. Fapta ar fi fost comisă în timp ce bărbatul transporta către şcoală un grup de elevi.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, agent principal de poliţie Larisa Ochean: La data de 16 martie anul curent, poliţişti din cadrul secţiei 9 Poliţiei Rurală Odobeşti au fost sezizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că o minoră ar fi fost atinsă în zona intimă de un bărbat în vârsta de 68 de ani, în timp ce se deplasa cu microbuzul şcolar către unitatea de învăţământ din comuna Mera. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, iar cercetările au fost continuate sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

Rador/Gabriel Sava/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro