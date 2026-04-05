Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 aprilie 2026, 10:21

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut, după ce a introdus în aparatele de reciclare SGR sticle cu etichete false.

El este acuzat că ar fi tipărit acasă coduri de bare specifice Sistemului de Garanţie-Returnare, pe care le-ar fi lipit pe recipiente care nu fac parte din sistem.

Ancheta a arătat că în data de 30 martie, individul ar fi creat şi tipărit etichete cu coduri de bare specifice sistemului SGR, pe care le-a aplicat pe recipiente ce nu erau eligibile pentru returnare. Ulterior, le-a introdus în aparate de reciclare din două supermarketuri, inducând în eroare sistemul automatizat şi obţinând în mod fraudulos mai multe bonuri valorice. În urma unei percheziţii efectuate pe data de 2 aprilie, poliţiştii au descoperit la domiciliul său peste 3.000 de etichete false imprimate tip cod de bare, o etichetă SGR, ambalaj cu garanţie, precum şi alte obiecte relevante pentru caz. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi plasat în Centrul de reţinere şi arestare preventivă Botoşani, fiind suspectat de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
