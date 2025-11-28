Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » UAIC a organizat conferința „Horia Hulubei, profesor la Universitatea din Iași

UAIC a organizat conferința „Horia Hulubei, profesor la Universitatea din Iași

UAIC a organizat conferința „Horia Hulubei, profesor la Universitatea din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 12:34

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat joi, 27 noiembrie 2025, la ora 15:00, în Sala „Ion Toderașcu” a Muzeului UAIC (Str. Titu Maiorescu, nr. 12), conferința „Horia Hulubei, profesor la Universitatea din Iași”.

Comunicările au fost susținute de conf. univ. dr. Sebastian Popescu, de la Facultatea de Fizică a UAIC, și de prof. univ. dr. Ionuț-Cristian Topală, decanul Facultății de Fizică a UAIC.

Evenimentul a fost moderat de prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu și conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prorectori ai UAIC.

Conf. univ. dr. Sebastian Popescu a afirmat: „Horia Hulubei, plecând de la Iași, cu un parcurs sinuos, cu luări repetate de la capăt, a reușit să devină una dintre personalitățile marcante ale secolului trecut, atât în știință, cât și în politica științei. De numele său se leagă foarte multe evenimente și întregul traseu al evoluției științei de după Al Doilea Război Mondial.”

Prof. univ. dr. Ionuț-Cristian Topală a vorbit despre activitatea științifică a profesorului Hulubei la UAIC: „Activitatea domniei sale poate fi împărțită în două perioade: cea de la Universitatea din Iași și cea de la Universitatea din București. Cele două perioade se grupează, din punct de vedere științific, în jurul atomului. Dacă perioada ieșeană este dedicată spectroscopiei, radiațiilor X și efectelor legate de învelișul electronic al atomului, perioada de la București este concentrată pe nucleu.”

Fizician, profesor și membru titular al Academiei Române, Horia Hulubei a avut numeroase realizări relevante la nivel național și internațional, dintre care amintim:

A înființat, la Facultatea de Științe din Iași, primul laborator de structura materiei din România;

S-a distins prin importante descoperiri științifice, obținând, primul în lume, spectre de raze X la gaze;

A inițiat cercetări care au condus la primele rezultate privind descoperirea unui element necunoscut din tabelul periodic al elementelor, cu numărul de ordine 87;

A avut un rol decisiv în punerea în funcțiune a unui reactor nuclear (al doilea din Europa de Est) și a unui ciclotron;

A fost principalul organizator al celebrului „Palat al Descoperirilor” din Paris;

A fost vicepreședinte al Consiliului Agenției Internaționale de Energie Atomică (Viena) și membru al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna;

A avut contribuții importante, recunoscute la nivel internațional, în fizica neutronilor, în studiul elementelor transuraniene și în cercetarea reacțiilor nucleare.

Evenimentul „Horia Hulubei, profesor la Universitatea din Iași” face parte din seria „Conferințele UAIC”, dedicată împlinirii a 165 de ani de la fondarea Universității. Seria de manifestări își propune să aducă în atenția publicului personalități de anvergură națională care au făcut parte din comunitatea academică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înregistrarea integrală a conferinței poate fi urmărită pe canalul de YouTube al UAIC:
https://www.youtube.com/watch?v=LQdpPL95o1M

Etichete:
(AUDIO) Consiliul Local Suceava aprobă un împrumut de 30 de milioane de lei pentru asigurarea termoficării
Prim plan vineri, 28 noiembrie 2025, 12:20

(AUDIO) Consiliul Local Suceava aprobă un împrumut de 30 de milioane de lei pentru asigurarea termoficării

Consiliul Local Suceava a aprobat, în unanimitate, un împrumut de 30 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de termoficare și plata...

(AUDIO) Consiliul Local Suceava aprobă un împrumut de 30 de milioane de lei pentru asigurarea termoficării
Feerie de Moș Nicolae la Ateneul Național din Iași
Prim plan vineri, 28 noiembrie 2025, 09:57

Feerie de Moș Nicolae la Ateneul Național din Iași

Sâmbătă, 6 decembrie 2025, cu ocazia zilei de Moș Nicolae, Ateneul Național din Iași își deschide porțile pentru a celebra cea de-a X-a...

Feerie de Moș Nicolae la Ateneul Național din Iași
La Bacău se deschide Târgul de Crăciun, cu aprinderea luminilor festive în Piața Tricolorului
Prim plan vineri, 28 noiembrie 2025, 08:17

La Bacău se deschide Târgul de Crăciun, cu aprinderea luminilor festive în Piața Tricolorului

Târgul de Crăciun de anul acesta va începe vineri, 28 noiembrie, ocazie cu care va avea loc aprinderea luminilor festive din bradul amplasat în ...

La Bacău se deschide Târgul de Crăciun, cu aprinderea luminilor festive în Piața Tricolorului
Suceava: Executivul a alocat 32,7 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii oraşului Broşteni, afectat de viitură
Prim plan vineri, 28 noiembrie 2025, 07:48

Suceava: Executivul a alocat 32,7 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii oraşului Broşteni, afectat de viitură

Executivul a alocat, joi, prin hotărâre, 32,7 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru refacerea...

Suceava: Executivul a alocat 32,7 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii oraşului Broşteni, afectat de viitură
Prim plan vineri, 28 noiembrie 2025, 07:33

Traficul rutier s-a deschis pe lotul 3 Pietroasele-Buzău de pe Autostrada A7

Traficul rutier s-a deschis de ieri după-amiază pe lotul 3 Pietroasele-Buzău de pe Autostrada A7. Astfel, şoferii pot circula pe autostradă de...

Traficul rutier s-a deschis pe lotul 3 Pietroasele-Buzău de pe Autostrada A7
Prim plan vineri, 28 noiembrie 2025, 06:43

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Expoziția PORTRETUL – Atelier în creație mixtă

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță lansarea, începând cu 27 noiembrie 2025, a unei noi serii de ateliere de creație în...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Expoziția PORTRETUL – Atelier în creație mixtă
Prim plan vineri, 28 noiembrie 2025, 06:40

MAE informează că în Italia va avea loc o grevă generală la nivel naţional

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că...

MAE informează că în Italia va avea loc o grevă generală la nivel naţional
Prim plan vineri, 28 noiembrie 2025, 06:28

Iași: Invitație la muzeu, în zile de sărbătoare

Cu un program captivant derulat pe tot parcursul lunii noiembrie și numeroase expoziții noi, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită...

Iași: Invitație la muzeu, în zile de sărbătoare