UAIC a organizat conferința „Horia Hulubei, profesor la Universitatea din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 12:34

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat joi, 27 noiembrie 2025, la ora 15:00, în Sala „Ion Toderașcu” a Muzeului UAIC (Str. Titu Maiorescu, nr. 12), conferința „Horia Hulubei, profesor la Universitatea din Iași”.

Comunicările au fost susținute de conf. univ. dr. Sebastian Popescu, de la Facultatea de Fizică a UAIC, și de prof. univ. dr. Ionuț-Cristian Topală, decanul Facultății de Fizică a UAIC.

Evenimentul a fost moderat de prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu și conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prorectori ai UAIC.

Conf. univ. dr. Sebastian Popescu a afirmat: „Horia Hulubei, plecând de la Iași, cu un parcurs sinuos, cu luări repetate de la capăt, a reușit să devină una dintre personalitățile marcante ale secolului trecut, atât în știință, cât și în politica științei. De numele său se leagă foarte multe evenimente și întregul traseu al evoluției științei de după Al Doilea Război Mondial.”

Prof. univ. dr. Ionuț-Cristian Topală a vorbit despre activitatea științifică a profesorului Hulubei la UAIC: „Activitatea domniei sale poate fi împărțită în două perioade: cea de la Universitatea din Iași și cea de la Universitatea din București. Cele două perioade se grupează, din punct de vedere științific, în jurul atomului. Dacă perioada ieșeană este dedicată spectroscopiei, radiațiilor X și efectelor legate de învelișul electronic al atomului, perioada de la București este concentrată pe nucleu.”

Fizician, profesor și membru titular al Academiei Române, Horia Hulubei a avut numeroase realizări relevante la nivel național și internațional, dintre care amintim:

A înființat, la Facultatea de Științe din Iași, primul laborator de structura materiei din România;

S-a distins prin importante descoperiri științifice, obținând, primul în lume, spectre de raze X la gaze;

A inițiat cercetări care au condus la primele rezultate privind descoperirea unui element necunoscut din tabelul periodic al elementelor, cu numărul de ordine 87;

A avut un rol decisiv în punerea în funcțiune a unui reactor nuclear (al doilea din Europa de Est) și a unui ciclotron;

A fost principalul organizator al celebrului „Palat al Descoperirilor” din Paris;

A fost vicepreședinte al Consiliului Agenției Internaționale de Energie Atomică (Viena) și membru al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna;

A avut contribuții importante, recunoscute la nivel internațional, în fizica neutronilor, în studiul elementelor transuraniene și în cercetarea reacțiilor nucleare.

Evenimentul „Horia Hulubei, profesor la Universitatea din Iași” face parte din seria „Conferințele UAIC”, dedicată împlinirii a 165 de ani de la fondarea Universității. Seria de manifestări își propune să aducă în atenția publicului personalități de anvergură națională care au făcut parte din comunitatea academică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înregistrarea integrală a conferinței poate fi urmărită pe canalul de YouTube al UAIC:

https://www.youtube.com/watch?v=LQdpPL95o1M