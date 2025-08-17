Trei persoane s-au înecat în mare sâmbătă

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 08:52

Turiştii aflaţi pe litoral trebuie să fie foarte atenţi la culoarea steagului arborat de salvamari.

Trei bărbaţi s-au înecat sâmbătă în mare în sudul litoralului.

Un tânăr de 35 de ani la Jupiter şi alţi doi bărbaţi, de aproximativ 50 de ani la Saturn şi Olimp au fost scoşi din apă în stop cardio-respirator.

Corespondentul RRA Sorin Cealera transmite că, în ciuda manevrelor de resuscitare, cei trei au fost declaraţi decedaţi. Alte patru persoane, dintre care doi copii, au fost în pericol de a se îneca. În această perioadă, poliţiştii acţionează pe plajele din staţiunile Neptun, Saturn, Jupiter şi Olimp pentru a veni în sprijinul salvamarilor. Poliţia recomandă tuturor turiştilor să respecte semnificaţia steagului roşu arborat, care înseamnă că scăldatul este interzis şi să nu intre în apa mării. De asemenea, se recomandă să se respecte indicaţiile salvamarilor şi ale poliţiştilor pentru a evita producerea unor tragedii.(Rador/ FOTO Sorin Cealera/ RRA/arhiva)