Transportatorii care se sustrag de la verificarea masei şi a dimensiunilor vehiculelor de marfă riscă amenzi mari

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 09:41

Transportatorii care se sustrag de la verificarea masei şi a dimensiunilor vehiculelor de marfă riscă amenzi mai mari, care pot ajunge la 30 de mii de lei.

Actul normativ, adoptat joi de guvern, urmăreşte protejarea drumurilor şi creşterea siguranţei rutiere.

Controalele vor fi efectuate de reprezentanţii administratorilor de drumuri cu sisteme certificate de cântărire în mişcare şi se vor aplica tuturor vehiculelor, indiferent de ţara de înmatriculare.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)