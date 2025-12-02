Testare gratuită a virusului hepatic de tip B şi C pentru persoanele asigurate şi neasigurate care prezintă semne de boală

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 decembrie 2025, 17:15

Ministerul Sănătăţii anunţă că persoanele asigurate, dar şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome de boală, beneficiază gratuit de testare pentru virusul hepatic de tip B şi C.

Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecţiilor către alte persoane, precizează reprezentanţii Ministerului, într-o postare pe reţelele sociale.

În acelaşi timp, testarea pentru virusul HIV, care provoacă SIDA, este gratuită pentru gravide şi este inclusă în protocolul standard de urmărire a sarcinii.

Testele se fac pe baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie sau de cel specialist, mai precizează Ministerul Sănătăţii.(Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)