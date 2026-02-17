Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Taxe majorate la UMF Iași din anul universitar 2026–2027

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 08:41

Universitățile din țară își definitivează taxele pentru anul universitar viitor, iar mai multe instituții anunță modificări ale costurilor de școlarizare.

La Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, Senatul a aprobat creșteri consistente pentru unele specializări. Pentru studenții din anul I la Medicină și Medicină Dentară, taxa ajunge la 13.000 de lei. În anii următori de studiu, sumele variază între 8.500 și 10.000 de lei, în funcție de an.

La Farmacie, taxa pentru anul I urcă la 9.000 de lei, iar pentru anii intermediari se menține la 8.000 de lei.

Pentru masterat, universitatea reduce taxa din primul an la 4.000 de lei și o menține la 3.600 de lei în anul al doilea.

Noile cuantumuri vor intra în vigoare odată cu începerea anului universitar 2026–2027.

Radio Iași/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

