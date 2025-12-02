Târgul de Carte Gaudeamus Radio România dă startul sărbătorilor de iarnă

Ediția București 2025 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România (numărul 158 în istoria de peste trei decenii a proiectului), își va deschide în curând porțile.

3 – 7 decembrie este intervalul în care cel mai citit târg de carte, de la cel mai ascultat radio, dă startul sărbătorilor de iarnă în Pavilionul B2 Romexpo, și vă invită la un adevărat regal literar, menit să satisfacă cele mai înalte exigențe.

Cel mai longeviv târg de carte din România este organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, singurul post de radio din lume care și-a asumat misiunea de a contribui la informarea și educarea publicului printr-un eveniment de o asemenea anvergură.

Deschiderea oficială a ediției cu numărul 32 va avea loc miercuri, 3 decembrie, la ora 12.00, la standul Radio România din incinta târgului. Târgul va fi deschis în perioada 3 – 7 decembrie, zilnic între orele 10:00 și 20:00, iar accesul publicului este gratuit.

Președintele de onoare al ediției este Sabina Fati, cunoscută jurnalistă, scriitoare și analistă de politică externă.

Ediția București 2025 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România încheie și în acest an, conform tradiției, seria de evenimente expoziționale dedicate cărții și educației organizate de postul public de radiodifuziune în întreaga țară. Craiova, Cluj-Napoca, Oradea, Buzău, Brașov, Sibiu și Iași sunt orașele care au găzduit cu succes Caravana Gaudeamus Radio România în acest an, sprijinul comunității locale fiind în fiecare loc un element important în asigurarea continuității proiectului național.

Un adevărat regal literar și numeroase surprize îi așteaptă în această săptămână pe cei care vor trece pragul Pavilionului B2 Romexpo:

peste 180 de participanți, printre care figurează toate editurile prestigioase din România, agenții de difuzare de carte românească și străină, edituri universitare și instituții de învățământ superior, distribuitori de muzică și o gamă foarte bogată și variată de jocuri educative;

peste 600 de evenimente editoriale care se vor desfășura atât în cele șase spații amenajate în incintă, cât și la standurile participanților; programul integral al evenimentelor, reactualizat în permanență, este disponibil pewww.gaudeamus.roși va reuni lansări și prezentări de carte, proiecte editoriale, dezbateri, întâlniri cu scriitori și sesiuni de autografe; ca și la edițiile precedente, unul dintre spațiile de evenimente amenajate în incinta târgului, denumit „Ion Creangă”, va fi dedicat preponderent celor mai tineri vizitatori.

zeci de mii de titluri, unele dintre ele prezentate în premieră cu acest prilej.

Proiecte conexe marca Gaudeamus și Radio România

– Trofeele Gaudeamus, decernate începând cu ediția 1997, vor fi acordate la finalul acestei ediții pentru trei dintre editurile participante și pentru Cea mai râvnită carte a târgului, prin Votul Publicului.

– Invitați de nota 10: Olimpicii României este proiectul prin intermediul căruia Radio România și partenerii săi recompensează și promovează elevii care obțin rezultate excepționale la olimpiade internaționale la diferite discipline. Premiile acordate cu acest prilej, în valoare de peste 40.000 lei, sunt oferite de compania Cosmo Pharm, sponsor tradițional al târgului.

– Expoziția Iulia Hasdeu, un copil genial (spațiul de evenimente Mircea Nedelciu), este un proiect găzduit de Târgul de Carte Gaudeamus, prin care Arhivele Naționale ale României își propun o reconstituire a personalității Iuliei Hasdeu pe baza caietelor școlare și a corespondenței cu B.P. Hașdeu în perioada anilor de studii la Paris, a operelor sale publicate postum și a transcrierilor din timpul ședințelor de spiritism inițiate de tatăl îndurerat, în încercarea de a regăsi spiritul fiicei sale pierdute prematur.

La Arhivele Naționale se găsesc multe din mărturiile activității școlare a Iuliei Hasdeu, pe care tatăl său le-a păstrat, corespondența dintre Bogdan Petriceicu Hasdeu și cele două Iulii (mama și fiica, aflate la Paris), caietele care conțin piesele ei de teatru presărate cu numeroase schițe scenografice și chipuri de personaje. Se păstrează, de asemenea, manuscrise ale ședințelor de spiritism la care acesta participa și prin care căuta să comunice cu spiritul fiicei dispărute. Selecția de documente și fotografii propuse publicului prin acest proiect surprinde etape din evoluția Iuliei Hasdeu, adolescenta genială motivată să învețe în mod asiduu pentru a fi cea mai bună din clasa ei, dar, în același timp, spune și alte povești; una ar fi cea a copilei care resimte acut dorul față de tatăl rămas acasă și conștientizează eforturile financiare pe care le implică șederea ei la Paris, o alta ne-o înfățișează pe eleva care își exersează imaginația prin fragmentele de proză sau schițele care împânzesc caietele ei de teme. Există și alte povești ascunse printre rânduri pe care vă invităm să le descoperiți parcurgând mărturiile documentare pe care le-a lăsat cu atâta generozitate în urma ei.

– Expoziția METALIBRIS (standul Radio România), include cinsprezece cărti – obiecte de artă realizate din diverse materiale si în tehnici proprii fiecărui artist (eco-printing, broderie manuală, croșet, colaj de hârtie și material textil, material sintetic, mărgele, sticlă, metal). Lucrările prezentate cu acest prilej aparțin artiștilor Daniela Frumușeanu, Georgeta Hlihor, Bogdan Hoșbotă, Natalia Lazăr și Valeriu Lazăr, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. Acestea exprimă creativitatea artiștilor, modul lor de a se raporta la tema cărții atât ca obiect dar și ca mesaj ideatic. Este o altfel de abordare a unei cărți, un obiect care vorbește de la sine și transmite un mesaj prin imagine, o imagine cât o mie de cuvinte. Expoziția, acest fragment de artă contemporană, oferă publicului posibilitatea de a privi cartea ca un dar spiritual care se materializează în forme artistice. Este și un manifest al cărții palpabile care vrea să rămână.

