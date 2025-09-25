Suspect prins după 26 de ani de la crimă

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 19:09

Un bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână de 75 de ani într-un sat din judeţul Tulcea a fost reţinut după 26 de ani de la comiterea faptei.

Potrivit Parchetului General, bărbatul a fost identificat în urma unui raport de expertiză genetică judiciară emis de Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR în data de 6 august 2025.

Raportul arată că profilul genetic al inculpatului – identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare – este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obţinut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei, în 1999. (Rador/ FOTO rra/arhiva)