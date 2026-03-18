Suceava: Doi poliţişti aflaţi în misiune, răniţi după un accident rutier în municipiul reşedinţă

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 06:18

Doi poliţişti din Suceava au fost răniţi în urma unui accident rutier produs, marţi seară, în municipiul reşedinţă din judeţ, informează purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Ionuţ Epureanu.

Potrivit acestuia, cei doi poliţişti se aflau într-o autospecială care se afla în misiune şi care a intrat în coliziune cu un alt autoturism, care nu a acordat prioritate. În accident rutier, a fost rănit şi un pasager din celălalt autoturism.

‘În această seară, în jurul orei 19:40, o autospecială de poliţie din dotarea Serviciului Criminalistic IPJ Suceava, în timp ce se deplasa cu utilizarea semnalelor acustice şi luminoase la o misiune operativă sesizată prin SNUAU 112, a intrat în coliziune cu un alt vehicul care ar fi efectuat manevra de schimbare a direcţiei de mers, fără a acorda prioritate. În urma evenimentului a rezultat rănirea uşoară a celor doi poliţişti aflaţi in autospeciala de poliţie, precum şi a unui pasager din celălalt autoturism’, a precizat oficialul IPJ Suceava.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. AGERPRES /FOTO IPJ SV