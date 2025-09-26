Spitalele publice vor fi obligate să publice date detaliate despre activitatea desfăşurată

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 12:20

Spitalele publice sunt vizate de o nouă măsură. De la 1 octombrie vor fi obligate să publice, periodic, pe site-urile proprii, date detaliate despre activitatea desfăşurată.

Este vorba despre informaţii medicale, finaciare şi administrative, inclusiv indicatori de performanţă pentru managerii unităţilor medicale şi pentru şefii de secţie.

Mai multe detalii are reporterul RRA, Amalia Bojescu: Indicatorii de calitate ce vor fi publicaţi vizează rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, procentul de reinternări la 48 de ore după externare, pacienţii internaţi şi apoi transferaţi într-un alt spital în primele 72 de ore, dar şi gradul de satisfacţie al acestora. În privinţa datelor financiare, managerii trebuie să prezinte veniturile totale ale spitalului, cele realizate în baza contractului cu CNAS, de la bugetul de stat, din proiecte cu finanţare nerambursabilă sau din servicii medicale acordate contra cost. În mod regulat vor fi afişate cheltuielile totale cu cele de personal, cu medicamentele, materialele sanitare, reactivi şi dezinfectanţi. De asemenea, sunt obligatorii de prezentat serviciile prestate, respectiv numărul de spitalizări continue de zi, rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital, dar şi indicele de complexitate a cazurilor. Alte informaţii ce trebuie făcute cunoscute se referă la numărul de consultaţii efectuate în ambulatoriul integrat, meniul zilnic detaliat pe regimuri. Potrivit ministrului sănătăţii, Alexandru Rogobete, indicatorii de performanţă vor fi instrumente prin care activitatea fiecărui manager şi şef de secţie va putea fi evaluată obiectiv.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro