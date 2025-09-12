Site fals care îl clonează pe cel oficial al noii cărți electronice de identitate

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:42

Ministerul de Interne anunță că a depistat un site fals care îl clona pe cel oficial al noii cărți electronice de identitate.

După cum se precizează într-o postare pe Facebook, structurile Ministerului de Interne au blocat accesul la pagina de internet respectivă.

Celor interesați li se atrage atenția că site-ul dedicat cărții electronice de identitate este construit pe domeniul gov.ro, iar orice altă pagină apărută pe alte domenii, precum .ro sau .com, nu este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă.

