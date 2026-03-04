Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat, astăzi, pe trei străzi din mun. Bacău

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat, astăzi, pe trei străzi din mun. Bacău

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat, astăzi, pe trei străzi din mun. Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 06:14

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz miercuri, 4 martie, în intervalul orar 08:00-22:00, la consumatori de pe străzile Mărășești, Dumbravei și Erou Gheorghe Rusu.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

Etichete:
Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 06:20

Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport

Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat,...

Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport
(AUDIO) 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 06:10

(AUDIO) 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite

28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite. Cei mai mulți profesori și...

(AUDIO) 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite
(AUDIO) Curățenie pe bulevarde și în cartierele Iașiului
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 05:49

(AUDIO) Curățenie pe bulevarde și în cartierele Iașiului

La Iași a început curățenia de primăvara. Pentru început sunt vizate principalele bulevarde ale orașului, ca ulterior să se revină și pe...

(AUDIO) Curățenie pe bulevarde și în cartierele Iașiului
(AUDIO/VIDEO) Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, restaurat și expus la Palatul Culturii din Iași
Prim plan marți, 3 martie 2026, 12:49

(AUDIO/VIDEO) Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, restaurat și expus la Palatul Culturii din Iași

Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, una dintre cele mai valoroase piese aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie din Iaşi, a fost prezentat,...

(AUDIO/VIDEO) Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, restaurat și expus la Palatul Culturii din Iași
Prim plan marți, 3 martie 2026, 12:19

Mihai Dimian – numit ministru al Educaţiei

UPDATE – Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al Educaţiei şi...

Mihai Dimian – numit ministru al Educaţiei
Prim plan marți, 3 martie 2026, 11:14

MAI: Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat. Testarea sistemului de alarmare rămâne o prioritate

În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea...

MAI: Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat. Testarea sistemului de alarmare rămâne o prioritate
Prim plan marți, 3 martie 2026, 10:34

Ministerul Educaţiei: Peste 39.000 de studenţi din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale

Peste 39.000 de studenţi ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei şi...

Ministerul Educaţiei: Peste 39.000 de studenţi din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale
Prim plan marți, 3 martie 2026, 07:34

(AUDIO) Peste două mii de membri USLIP Iași susțin boicotarea simulărilor examenelor naționale

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcusta, anunță că mai bine de jumătate din membrii de sindicat din unitățile de învățământ ieșene susțin...

(AUDIO) Peste două mii de membri USLIP Iași susțin boicotarea simulărilor examenelor naționale