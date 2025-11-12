Ascultă Radio România Iași Live
Şeful statului s-a întâlnit cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 19:00

Liderii coaliţiei de guvernare şi reprezentanţii magistraţilor s-au întâlnit în această după-amiază, la iniţiativa preşedintelui, pentru a discuta despre modificările la regulile de pensionare pentru procurori şi judecători.

Întâlnirea care ar trebui să intermedieze un dialog şi o posibilă soluţie agreată are loc într-un context extrem de tensionat, marcat în ultima perioadă de acuzaţii dure.

Oana Bâlă este în direct de la Palatul Cotroceni cu detalii: Sunt două ore de când liderii coaliţiei guvernamentale şi reprezentanţii magistraţilor discută la Palatul Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan în încercarea de a ajunge la un consens în privinţa formei pensiilor speciale, lege care ar trebui adoptată până pe 28 noiembrie pentru că, în caz contrar, România riscă să piardă 230 de milioane euro din PNRR. Este nevoie de un compromis de ambele părţi, atât în rândul coaliţiei cât şi al magistraţilor, spunea liderul UDMR, Kelemen Hunor, iar din informaţii apărute în spaţiul public, premierul Ilie Bolojan ar fi dispus să negocieze perioada de tranziţie de la 10 la 15 ani şi PSD este pregătit să deblocheze situaţia şi să se ajungă la o soluţie care să rezolve problema pensiilor magistraţilor. De cealaltă parte, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a propus un acord pentru justiţie şi stabilitate instituţională. Astăzi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Nicuşor Dan spunea că este anormal ca pensiile magistraţilor să fie egale cu salariul acestora, însă a precizat că, dacă acest lucru se transformă în ură la adresa lor, nu este benefic pentru societate, în condiţiile în care mulţi oameni depind de deciziile magistraţilor. Şeful statului este de părere că trebuie găsit un echilibru în contextul tensiunilor create în jurul pensiilor, judecătorilor şi procurorilor şi a afirmat că toată lumea a greşit în dezbaterea publică cu privire la magistraţi. De asemenea, aşteaptă să fie finalizată dezbaterea privind pensiile pentru a începe o discuţie serioasă despre sistemul de justiţie şi a dat de exemplu corupţia în Magistratură şi faptul că nu mai există anchete în acest sens. (Rador/ FOTO gov.ro)

