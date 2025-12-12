Secţia pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări în legătură cu documentarul Recorder

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2025, 11:44

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări în legătură cu documentarul Recorder.

Ieri, judecătorii CSM au avut o poziţie mai dură faţă de reportajul respectiv, susţinând că acesta ar reprezenta o amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti. Ulterior, Secţia pentru procurori a CSM a anunţat că va face demersuri pentru a verifica realitatea investigaţiilor Recorder privind activitatea procurorilor.

Astăzi, ministrul justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat că este inacceptabilă persecutarea unei persoane pentru sesizarea unor aspecte care ţin de funcţionarea sistemului de justiţie.

În acelaşi timp, el spune că, de când a preluat mandatul, nu a primit vreo sesizare a vreunui magistrat că ar exista persecuţii de natura celor invocate în scrisoarea deschisă a celor 200 de procurori şi judecători. 

